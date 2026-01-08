La Guardia Civil auxilia a dos personas atrapadas con su vehículo en la nieve en Santiago-Pontones (Jaén)

Vehículo donde viajaban las personas auxiliadas. - GUARDIA CIVIL

JAÉN 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha auxiliado a dos personas que quedaron atrapadas con su vehículo en la nieve en la zona de los Campos de Hernán Pelea, en el término municipal de Santiago-Pontones.

Fueron los propios ocupantes del todoterreno, dos hombres de 34 y 27 años, quienes realizaron una llamada de socorro en la madrugada de este miércoles al Instituto Armado, según ha informado este cuerpo.

La Central Operativa de Servicios de la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén activó un dispositivo de búsqueda y hasta el lugar se desplazó una patrulla del Puesto de Santiago de la Espada. Los agentes encontraron a los hombres, que estaban dentro del vehículo en buen estado.

Ante la imposibilidad de poder remolcar el todoterreno, sus ocupantes fueron trasladados por efectivos de la Guardia Civil a la población de Pontones, donde tienen su residencia.