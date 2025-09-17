La Guardia Civil desarrolla una operación contra el narcotráfico en barrios de Palma del Río (Córdoba)

Archivo - Un guardia civil en un control en uno de los accesos a Palma del Río. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA DE RÍO (CÓRDOBA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil desarrolla desde las 12,00 horas de este miércoles una operación contra el narcotráfico en diversas localizaciones de barrios del municipio cordobés de Palma del Río.

Según han informado fuentes cercanas al caso, en este operativo se prevén varias detenciones, así como el registro de distintos inmuebles.

Para las labores se han desplegado un helicóptero del Instituto Armado y agentes del Grupo Rural de Seguridad y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la zona.