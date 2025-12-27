La Guardia Civil detiene a un hombre por un delito contra la salud pública en Gójar (Granada). - GUARDIA CIVIL

GÓJAR(GRANADA), 27 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil, en el marco de la operación Ceresguan, ha detenido a un hombre de 35 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y un delito de defraudación de fluido eléctrico tras desmantelar una plantación 'indoor' de marihuana en la localidad granadina de Gójar.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota, la actuación, que tuvo lugar el pasado martes, 23 de diciembre, se llevó a cabo por agentes del Área de Investigación del Puesto Principal de La Zubia, en virtud de entrada y registro judicial autorizados por el Juzgado de Instrucción número 3 de Granada.

Durante el registro del inmueble, los agentes aprehendieron 1.198 plantas de marihuana en estado de crecimiento y seis plantas en proceso de secado, constatándose además por técnicos de la empresa eléctrica una doble acometida ilegal --conectada directamente a la red eléctrica--, eludiendo el contador y "sin ningún tipo de protección ni medida de seguridad".

"La vivienda se encontraba íntegramente preparada para el cultivo 'indoor', con todos los sistemas necesarios para el mantenimiento y desarrollo de la plantación, excepto una habitación en la que había un camastro, lugar donde dormía el ahora detenido, que se encontraba guardando la plantación", han detallado.

Asimismo, en el dispositivo operativo ha prestado apoyo la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Granada, "garantizando la seguridad de la intervención y la eficacia del registro".

En esta línea, la Guardia Civil ha destacado el trabajo de investigación desarrollado, así como la labor preventiva que se realiza de forma continuada para detectar y neutralizar este tipo de cultivos ilegales, que generan graves perjuicios a la seguridad ciudadana, al entorno y a las infraestructuras públicas.

Por último, ha reiterado su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el fraude eléctrico en la provincia de Granada.