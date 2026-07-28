La Guardia Civil detiene en Palma del Río (Córdoba) a un fugitivo reclamado en Suiza por delitos graves

El presunto delicuente reclamado por Suiza es custodiado por agentes de la Guardia Civil en el Puesto de Palma del Río (Córdoba).
El presunto delicuente reclamado por Suiza es custodiado por agentes de la Guardia Civil en el Puesto de Palma del Río (Córdoba). - GUARDIA CIVIL
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 28 julio 2026 10:49
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PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Palma del Río a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Suiza, a cuenta de su presunta implicación en la comisión de varios de delitos graves.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil en una nota, la Benemérita tuvo conocimiento el pasado 3 de julio de la existencia de dicha orden, en la que se interesaba la búsqueda y detención de un ciudadano que, presuntamente, se encontraba oculto en Palma del Río, tras abandonar Suiza y atravesar territorio francés.

Tras recibir la información, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Palma del Río iniciaron una intensa actividad investigadora y operativa, llevando a cabo diversas gestiones de localización, seguimientos y vigilancias discretas que permitieron determinar los movimientos del fugitivo y establecer el dispositivo que culminó con su localización y posterior detención.

Como resultado del operativo, durante la mañana del pasado 13 de julio la Guardia Civil procedió a la detención del reclamado en la vía pública de Palma del Río y, tras ello, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias y realizaron las comunicaciones con las autoridades judiciales y policiales competentes.

Como resultado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al ser el responsable de la tramitación del procedimiento de entrega a las autoridades suizas, de conformidad con los mecanismos de cooperación judicial internacional.

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