La Guardia Civil detiene en Palma del Río (Córdoba) a un fugitivo reclamado en Suiza por delitos graves

El presunto delicuente reclamado por Suiza es custodiado por agentes de la Guardia Civil en el Puesto de Palma del Río (Córdoba). - GUARDIA CIVIL

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 28 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido en la localidad cordobesa de Palma del Río a un hombre sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades de Suiza, a cuenta de su presunta implicación en la comisión de varios de delitos graves.

En concreto, según ha informado la Guardia Civil en una nota, la Benemérita tuvo conocimiento el pasado 3 de julio de la existencia de dicha orden, en la que se interesaba la búsqueda y detención de un ciudadano que, presuntamente, se encontraba oculto en Palma del Río, tras abandonar Suiza y atravesar territorio francés.

Tras recibir la información, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Palma del Río iniciaron una intensa actividad investigadora y operativa, llevando a cabo diversas gestiones de localización, seguimientos y vigilancias discretas que permitieron determinar los movimientos del fugitivo y establecer el dispositivo que culminó con su localización y posterior detención.

Como resultado del operativo, durante la mañana del pasado 13 de julio la Guardia Civil procedió a la detención del reclamado en la vía pública de Palma del Río y, tras ello, los agentes instruyeron las correspondientes diligencias y realizaron las comunicaciones con las autoridades judiciales y policiales competentes.

Como resultado, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, al ser el responsable de la tramitación del procedimiento de entrega a las autoridades suizas, de conformidad con los mecanismos de cooperación judicial internacional.