La Guardia Civil se incauta de 11.605 plantas y cerca de 500 kilos de hachís en diciembre en la provincia de Granada

GRANADA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comandancia de la Guardia Civil de Granada ha hecho balance de sus actuaciones en el mes de diciembre en la provincia para señalar que tras más de 30 entradas y registros en domicilios y otros inmuebles ubicados en trece municipios sus agentes se incautaron un total de 11.605 plantas de cannabis sativa, en diferentes estados de floración, y más de 67 kilogramos de cogollos secos.

Ha apuntado la Guardia Civil en una nota que, tras estos registros, ha logrado "la desarticulación de diversos centros de producción de drogas" y, con ello, "la eliminación de fraudes en el fluido eléctrico vinculadas a estas actividades delictivas".

Las actuaciones las llevaron a cabo en los municipios de Gójar, Otura, Dúrcal, Cenes de la Vega, Peligros, Armilla, Pulianas, Santa Fe, Huétor Tájar, Loja, Pinos Puente, Iznalloz y Colomera.

La Guardia Civil ha señalado que, con la colaboración de personal técnico de la compañía suministradora Endesa, se procedió a la desconexión de 50 enganches ilegales a la red eléctrica.

En su balance mensual ha subrayado la Guardia Civil la operación 'Corvus Aurel', que se desarrolló en Santa Fe, con la aprehensión de 2.531 plantas de marihuana después de ocho registros domiciliarios.

A esta han sumado otras intervenciones en Iznalloz, Huétor Tájar y Gójar, donde se han superado el millar de plantas de marihuana aprehendidas en cada municipio.

Ha remarcado la Guardia Civil su trabajo preventivo en los controles de seguridad ciudadana establecidos en vías públicas de toda la provincia, tanto a vehículos como a viandantes, así como en lugares como el puerto de Motril y el centro penitenciario de Albolote.

En este contexto, los agentes subrayan una actuación como fue la del 3 de diciembre, cuando se incautaron 10 fardos de hachís tras el registro de una furgoneta en Huétor Tájar.

El 7 de diciembre se aprehendieron 98,2 gramos de polen de hachís a un pasajero durante un control fiscal-aduanero en un buque.

En esta misma fecha procedieron a la aprehensión de 20 gramos de cocaína y 118 gramos de hachís ocultos entre la ropa que una persona que quiso entregar a un interno del centro penitenciario de Albolote.