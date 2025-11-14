La Guardia Civil pone a disposición judicial en Granada a una mujer que falsificó una receta médica

GRANADA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Granada ha puesto a disposición judicial a una mujer de 50 años como presunta autora de un delito de hurto y otro de falsificación de documento público, después de al parecer sustraer una receta médica y tratar de obtener con ella un medicamento sedante-hipnótico.

Los hechos se remontan a finales de octubre, cuando la investigada se habría apoderado al descuido de una receta perteneciente a un facultativo. Días después, habría acudido a una farmacia del área metropolitana de Granada para "intentar retirar el medicamento".

El farmacéutico, al revisar la receta en papel, advirtió varias irregularidades como errores en los datos del médico prescriptor y la ausencia del sello correspondiente. Por este motivo, se negó a dispensar el fármaco e informó al facultativo, quien posteriormente presentó denuncia ante la Guardia Civil.

Los agentes de la Guardia Civil que se hicieron cargo de la investigación de los hechos confirmaron que el documento coincidía con los talonarios del médico denunciante y que la mujer habría consignado como paciente los datos de un varón que resultó ser su ex pareja.

A través de distintas indagaciones y del visionado de las cámaras de seguridad del establecimiento lograron averiguar la identidad de la presunta autora, según ha detallado la Guardia Civil en nota de prensa este viernes. Una vez identificada, los agentes procedieron a su puesta a disposición de la autoridad judicial como presunta autora de los delitos de hurto y falsificación de documento público.