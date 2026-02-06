La Guardia Civil rescata a animales domésticos desasistidos tras el desalojo de Dúdar (Granada)

Imagen de carretera cortada al inundarse por el desbordamiento del río Aguas Blancas tras el paso de la borrasca Leonardo - Álex Cámara - Europa Press

GRANADA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, tras tener conocimiento de la posibilidad de que en fincas aisladas del término municipal de Dúdar, en la comarca de la Vega de Granada, se encontraban animales domésticos desasistidos tras el desalojo de los vecinos en prevención por los efectos del temporal, ha articulado un operativo para extraerlos y entregarlos a sus dueños.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña, y el Servicio de Protección de la Naturaleza de Granada se han coordinado para llegar a la zona y verificar el estado de los mismos, así como para rescatarlos, según ha apuntado en la tarde de este viernes la Guardia Civil.

Entre las operaciones de ayuda y seguridad en las zonas más afectadas por el paso de la borrasca 'Leonardo' en la provincia de Granada, la Benemérita rescataba el pasado miércoles a dos perros de raza pastor alemán que se encontraban en grave riesgo de ahogamiento en el interior de una finca completamente inundada en la localidad de Huétor Tájar, en el Poniente.