La Guardia Civil rescata a una senderista lesionada en un paraje de Aldeaquemada (Jaén)

Archivo - El rescate se llevó a cabo por la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

JAÉN 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a una mujer de 49 años y vecina de Madrid, que había sufrido una lesión del tobillo mientras practicaba senderismo en el paraje del barranco del Desfiladero del Charco del Negrillo, en el término municipal de Aldeaquemada (Jaén).

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de diciembre, aunque no ha sido hasta este lunes cuando la Guardia Civil ha informado del suceso. Fue la Central Operativo de Servicios la que recibió la llamada alertando de una senderista accidentada.

Hasta el lugar de los hechos se dirigió una patrulla, dejando el vehículo oficial en el aparcamiento del citado paraje, continuando a pie durante al menos dos kilómetros por el desfiladero, por un terreno agreste y escarpado, localizando a la persona accidentada, en la zona más profunda, junto a otra persona y dos menores de edad. La accidentada se encontraba nerviosa y con síntomas de hipotermia debido a la humedad y bajas temperaturas.

Tras valorar su estado los agentes optaron por cargarla sobre sus hombros para alejarla de los precipicios y llevarla a un mejor punto para su evacuación. Para ello, solicitaron la activación del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Granada, permaneciendo un componente de la patrulla junto a la accidentada, mientras el otro agente acompañó a la otra persona adulta y los dos menores hasta el aparcamiento del paraje para ser recogidos por un familiar.

Los agentes le inmovilizaron el tobillo y la trasladaron en una camilla hasta llegar al aparcamiento. La herida optó por trasladarse por medios propios hasta el hospital de su residencia de vacaciones, en la localidad de Valdepeñas (Ciudad Real).

Desde la Guardia Civil se recuerda la importancia de planificar adecuadamente las rutas de montaña, consultar las previsiones meteorológicas y llevar el equipamiento necesario para garantizar la seguridad durante la práctica del senderismo.

Además, se recuerda que, en caso de emergencia, puede contactar con la Guardia Civil a través del teléfono 062 o mediante la aplicación móvil AlertCops, que permite enviar alertas geolocalizadas en tiempo real.