La Guardia Civil retira dos proyectiles de la II Guerra Mundial de una finca de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

La Guardia Civil detona dos proyectiles de artillería usados en la II Guerra Mundial, localizados en una finca del término municipal cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo. - GUARDIA CIVIL

PEÑARROYA-PUEBLONUEVO (CÓRDOBA), 16 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha destruido dos proyectiles de artillería de calibre 105 milímetros, usados en la II Guerra Mundial, localizados en una finca del término municipal cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo.

Según ha informado la Benemérita en una nota, el día 7 de enero un particular avisó de que en una finca ubicada en el término de esa localidad habían aparecido dos proyectiles, de unos 25 centímetros de largo, en evidente estado de oxidación y deterioro.

Inmediatamente, la patrulla de la Guardia Civil se desplazó y aseguró la zona formando un cordón de seguridad para, posteriormente, activar al Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex) de la Comandancia de Sevilla, que se desplazaron a dicha ubicación.

Los especialistas Gedex, una vez en el lugar del hallazgo, verificaron como dichos proyectiles, de 105 milímetros de calibre de tipo rompedor, se correspondían con los usados en la II Guerra Mundial, encontrándose en un deplorable estado de conservación, generando un riesgo de explosión fortuito, por lo que acto seguido y con las medidas de seguridad pertinentes, desplazaron los proyectiles a un lugar seguro donde, tras verificar que la zona reunía todas las condiciones necesarias, procedieron a su destrucción 'in situ'.

El Instituto Armado recomienda ante el hallazgo de este tipo de artefactos que no se toquen, ni se muevan; dado que, aunque por su aspecto exterior puedan parecer viejos y oxidados, el mecanismo de activación podría estar en perfectas condiciones, así como el explosivo que llevan en su interior. La actuación correcta es señalar debidamente su ubicación, evitar que otras personas puedan acceder al lugar y manipularlo para, inmediatamente, poner los hechos en conocimiento de la Guardia Civil a través del teléfono 062.

Al respecto, subrayan que "no se debe hacer bajo ningún concepto recoger el artefacto, trasladarlo a otro lugar y, menos aún, a domicilios o espacios cerrados, donde una activación fortuita podría producir un gran estrago".