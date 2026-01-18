Güejar Sierra (Granada) recibe un informe favorable de la Junta para construir su Centro de Educación Infantil

Parte del equipo de Gobierno, junto al solar en el que se anuncia la próxima construcción del centro. - AYUNTAMIENTO DE GÜÉJAR SIERRA

GÜÉJAR SIERRA (GRANADA), 18 (EUROPA PRESS)

El proyecto de construir un Centro de Educación Infantil en Güéjar Sierra acaba de recibir un "espaldarazo importante". El Consistorio de este municipio ha obtenido el informe favorable de sostenibilidad financiera para ejercer esta nueva competencia por parte de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía.

Tal y como ha emitido la Administración local en una nota, el alcalde del municipio, José Robles, ha concretado que, "tras evaluar si la apertura del centro comprometería de alguna forma la sostenibilidad del municipio y comprobar que en ningún caso es así, se ha emitido un informe favorable", un trámite "indispensable" que permite "ponernos a trabajar para que más pronto que tarde los güejareños puedan disponer de este servicio que es vital para fijar a la población e incluso para atraer a nuevas familias".

En este sentido, el primer edil ha señalado que se trata del paso previo a la contratación tanto de la redacción del proyecto como de la ejecución de las obras de un centro que contará con 35 plazas de cero a tres años.

La instalación tendrá una ubicación privilegiada en la Plaza de la Hacilla, justo enfrente del CEIP La Vereda y el Aparcamiento Municipal, lo que facilitará el día a día de las familias. En concreto, se construirá en un solar que el Ayuntamiento adquirió en 2022.

En esta línea, Robles ha indicado que "el Gobierno del PP no contó con el apoyo del PSOE para llevar a cabo esta operación, ya que sus concejales se abstuvieron y votaron en contra de la inversión con motivo de la aprobación del Presupuesto de 2026".

En contexto, la creación de un centro educativo de titularidad municipal que imparta el primer ciclo de Infantil está valorada en 497.249,50 euros.

Por su parte, la portavoz del equipo de Gobierno, Elisabeth García Calvente, ha indicado en el pleno del pasado 15 de diciembre que se trata de una cantidad que, junto a la Piscina Municipal, supone "el montante económico más elevado de este ejercicio y todo para atender a nuestra prioridad, que son los vecinos".

Al hilo, la concejal ha apuntado que "casi medio millón de euros para dar luz verde a este proyecto que atiende una demanda que es garantía de futuro para las nuevas generaciones".

En suma, el Centro de Educación Infantil, cuyo nombre se elegirá a través de una encuesta pública que se abrirá en los próximos días, contará en la segunda planta con un Centro de Participación Activa.