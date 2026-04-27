Hacemos Córdoba afirma que el alcalde "sigue poniendo alfombra roja a la expulsión vecinal del casco histórico"

Un edificio de apartamentos turísticos en el casco histórico de Córdoba. - EUROPA PRESS

CÓRDOBA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital cordobesa ha afirmado que el alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), le "sigue poniendo alfombra roja a la expulsión vecinal del casco histórico" al permitir la "proliferación de apartamentos turísticos".

Según han lamentado desde la coalición de izquierdas, el gobierno municipal del PP continua "favoreciendo un modelo de ciudad basado en la especulación, facilitando la expulsión de vecinos y vecinas del casco histórico en beneficio del negocio turístico", hasta el punto de que "la presencia del PP en las administraciones es garantía de que el negocio por el negocio y la especulación se sitúen en el centro de la gestión" pública, en este caso en el ámbito municipal, "una dinámica que se está consolidando en Córdoba con el aumento constante de apartamentos turísticos".

A juicio de Hacemos Córdoba, "la moratoria a las viviendas turísticas impulsada por el gobierno local del PP es insuficiente". En este sentido, el grupo municipal ha insistido en que dicha medida "debía haberse ampliado, tanto a otros barrios de la ciudad que ya están experimentando una creciente presión, como a los apartamentos turísticos que están proliferando sin control".

Tanto es así que, según ha avisado Hacemos Córdoba, "mañana martes, en la Comisión de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), volverán a tramitarse nuevos proyectos, con al menos ocho apartamentos turísticos más, lo que confirma una"tendencia sostenida en el tiempo", pues, de hecho, "en los últimos meses ya se podría estar cerca del centenar de nuevos apartamentos turísticos en la ciudad, muchos de ellos en el casco histórico".

También han alertado desde Hacemos Córdoba de que "se están adquiriendo edificios completos para su transformación en este tipo de alojamientos, lo que acelera la pérdida de vivienda residencial y convierte progresivamente el casco en un parque turístico muy difícil de recuperar para la vida vecinal".

Desde Hacemos Córdoba también han puesto el foco en "los numerosos cambios de uso de locales a viviendas que se están aprobando en las comisiones de Urbanismo", advirtiendo de que "en algunos casos estas nuevas viviendas terminan derivando igualmente en apartamentos turísticos, agravando aún más la situación".

Ante este escenario, el grupo municipal ha exigido la "paralización inmediata de nuevas licencias de apartamentos turísticos, así como la ampliación de la moratoria existente para incluir esta tipología y extenderla a otros barrios que ya están siendo tensionados por el aumento de precios y la presión turística".

Del mismo modo, han reclamado "un cambio de rumbo en las políticas municipales, apostando por medidas que garanticen el derecho a la vivienda", como el impulso a la "rehabilitación, la ampliación del parque público y la protección del acceso a un hogar digno para familias, jóvenes y personas mayores", criticando Hacemos Córdoba que el alcalde "continúe alineado con los intereses especulativos, en lugar de priorizar los derechos de la ciudadanía".