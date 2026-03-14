Hacemos Córdoba exige una convocatoria urgente de la Mesa de la Movilidad

Archivo - Imagen de archivo del viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández. - HACEMOS CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha exigido al equipo de gobierno municipal que convoque "de manera inmediata" la Mesa de la Movilidad, un órgano participativo que fue constituido en septiembre de 2024 y que, desde entonces, "no ha vuelto a reunirse".

Tal y como ha precisado la formación en una nota, aquella primera convocatoria se produjo en el marco de la Semana Europea de la Movilidad y han afeado que se utilizó "simplemente para la foto", puesto que "dieciocho meses después no ha habido ni una sola reunión más de este órgano".

En contexto, la Mesa de la Movilidad está integrada por asociaciones vecinales, colectivos del comercio, representantes municipales y diferentes entidades vinculadas a la movilidad en la ciudad, por lo que su función es "servir como espacio de participación para analizar y debatir las políticas públicas que afectan a este ámbito".

Desde Hacemos Córdoba han considerado que la falta de convocatorias demuestra que "en este equipo de gobierno prima más el marketing y la fotografía que la gestión real de la ciudad". En este sentido, han concretado que en la reunión constitutiva el delegado de Movilidad trasladó que se habían abordado cuestiones relacionadas con el carril bici, el transporte público o diferentes actuaciones previstas en la ciudad, pero han subrayado que "dieciocho meses después está claro que no le dieron ninguna importancia, porque no se ha vuelto a convocar".

En este sentido, la coalición también ha subrayado la importancia de abordar la movilidad desde una perspectiva sostenible. "Córdoba es una de las ciudades más contaminadas de España y por ello es fundamental promover hábitos de movilidad sostenible y eficiente", han señalado.

En este sentido, desde Hacemos Córdoba han defendido que la ciudad debe construirse "desde lo colectivo y desde la participación", escuchando a vecinos, asociaciones y colectivos afectados, ya que "las decisiones que se adopten en materia de movilidad afectan directamente a la vida diaria de la ciudadanía".

Entre los asuntos que consideran necesario abordar en este órgano participativo se encuentran "la implantación de una verdadera Zona de Bajas Emisiones", el desarrollo y conexión de la red de carriles bici, los procesos de peatonalización o la mejora del transporte público municipal, tanto de Aucorsa como del servicio de taxi.

Asimismo, han planteado que la Mesa de la Movilidad debería servir para "debatir propuestas relacionadas con los itinerarios peatonales en los barrios, el estado y ubicación de los pasos de peatones o la instalación de elementos que faciliten la movilidad de las personas que optan por desplazamientos a pie o en medios sostenibles".

"Estamos hablando de actuaciones que influyen directamente en la calidad de vida de los vecinos y vecinas y en la sostenibilidad de nuestra ciudad", han concretado desde el grupo municipal.

Por todo ello, Hacemos Córdoba ha reclamado al alcalde y al delegado de Movilidad que convoquen de manera "inmediata" este órgano participativo, puesto que "es necesario escuchar a los colectivos y a la ciudadanía para poder diseñar proyectos de movilidad que respondan realmente a las necesidades de Córdoba".