Hacemos Córdoba pide a Bellido reparación urgente de caminos en parcelaciones para garantizar la seguridad

CÓRDOBA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha solicitado al alcalde de Córdoba, José María Bellido, que permita a las juntas directivas de las asociaciones de propietarios de las parcelaciones realizar los trabajos necesarios de reparación y acondicionamiento de los caminos de acceso, "gravemente dañados como consecuencia del tren de borrascas que está afectando a la ciudad".

Desde la coalición de izquierdas señalan que la reiteración de las fuertes lluvias ha deteriorado de "forma considerable" el estado de estos caminos, dificultando seriamente el tránsito de vehículos y generando una "situación de riesgo" para las personas que residen en las parcelaciones, según se recoge en un comunicado.

Esta problemática resulta especialmente "grave" ante la posible necesidad de acceso de vehículos de emergencia, sanitarios o de protección civil, que "podrían verse obligados a actuar con retrasos críticos", según ha añadido Hacemos Córdoba, que ha considerado que "es el momento de arrimar el hombro" y de que el alcalde "sepa leer la situación y actuar con responsabilidad", poniendo por delante las necesidades reales de los vecinos y vecinas.

A juicio del grupo municipal, "permitir la reparación de los caminos es una medida preventiva imprescindible para evitar problemas mayores que después haya que lamentar".

La coalición de izquierdas ha insistido en que estas actuaciones permitirían mejorar de "forma inmediata las condiciones de seguridad y accesibilidad, reducir el riesgo de accidentes y garantizar una circulación mínima segura, asegurando que los servicios de emergencia puedan acceder de manera rápida y eficaz en caso de necesidad".

Hacemos Córdoba ha aclarado que los trabajos solicitados se limitarían exclusivamente a la reparación y el acondicionamiento del firme existente, sin modificación del trazado, sin ampliaciones y sin afección a terrenos colindantes.