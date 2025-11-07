Hacemos Córdoba volverá a pedir explicaciones en Pleno por las condiciones laborales de empleadas de ayuda a domicilio

La concejal de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Irene Ruiz (1i), y representantes de la ayuda a domicilio. - HACEMOS CÓRDOBA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo de Hacemos Córdoba llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento, previsto para el jueves de la semana que viene, una pregunta sobre la situación de las trabajadoras del servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). En el Pleno del mes de octubre, Hacemos ya formuló una pregunta al equipo de gobierno del PP sobre el seguimiento de la empresa adjudicataria del servicio y la adopción de posibles medidas ante "los incumplimientos detectados".

Según ha recordado el grupo, "en aquella ocasión se pedía saber qué seguimiento se ha realizado hasta la fecha y cuáles han sido los resultados concretos, y si en caso de haberse detectado que la empresa sigue incumpliendo, se han adoptado o se van a adoptar medidas firmes contra la empresa adjudicataria, incluyendo la posibilidad de abrir un expediente sancionador, tal y como ha ocurrido en otros territorios en situaciones similares".

Desde entonces, han comentado que "el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha del programa 'Círculo de cuidados de atención integral a domicilio', una iniciativa positiva para las personas usuarias, ya que busca ofrecer una atención más integral y adaptada a sus necesidades".

Sin embargo, Hacemos ha advertido de que "este programa no puede implicar una sobrecarga de trabajo ni un empeoramiento de las condiciones laborales de las profesionales que lo prestan". El grupo ha recibido información sobre la organización del servicio que apunta a "una disponibilidad exclusiva y falta de planificación previa en los cuadrantes, lo que podría derivar en más estrés laboral, sobrecarga y dificultades para la conciliación".

Desde Hacemos se ha insistido en que, "si no se refuerza el personal o se mejoran las condiciones laborales, el nuevo programa no ofrecerá un resultado positivo, sino que generará mayores conflictos". Por todo ello, en el próximo Pleno preguntará sobre "cómo se ha gestionado y planificado este programa, con qué recursos, si ha supuesto una modificación del contrato adjudicado, si ello conlleva modificaciones laborales para las trabajadoras y en qué condiciones se dan las mismas".

Hacemos considera "imprescindible que el servicio de ayuda a domicilio garantice una atención de calidad para las personas usuarias y unas condiciones laborales dignas para las trabajadoras, que son la pieza fundamental de este servicio público esencial".