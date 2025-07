Hacemos critica "el desmantelamiento del Festival de la Guitarra bajo el gobierno del PP"

CÓRDOBA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital, Iván Fernández, ha ofrecido este viernes un balance del Festival de la Guitarra "muy alejado del triunfalismo propagandístico con el que el PP ha intentado maquillar la realidad", al advertir de que "lo que está ocurriendo no es una mala gestión, es un desmantelamiento calculado de uno de los emblemas culturales de la ciudad".

Según ha explicado el edil en una rueda de prensa, "el festival ha retrocedido un 30% en número de actividades respecto a ediciones anteriores, afectando tanto a conciertos como al programa formativo". "Si este festival ha tenido siempre una identidad clara y diferenciada ha sido por sus actividades formativas, que lo conectaban con estudiantes, músicos jóvenes y profesionales, pero lo que está haciendo el PP con este programa es dejarlo morir", ha reprochado.

Además, Fernández ha censurado que "se han eliminado propuestas paralelas como Guitarras Callejeras, que permitían acercar el festival a otros espacios y públicos". "Sinceramente, esto es incomprensible y lamentable", ha señalado.

En cuanto a la planificación, ha recriminado que "el festival fue contraprogramado para no interferir con otros intereses", dado que "no ha habido conciertos los sábados en la Axerquía para no molestar al Córdoba Live, un evento privado". "¿Desde cuándo el Ayuntamiento trabaja para beneficiar a promotores privados en lugar de defender su propia programación cultural?", ha preguntado.

Fernández también ha criticado "la pérdida de identidad artística en la programación". "No voy a poner en duda la calidad de los artistas, pero se están contratando perfiles que no tienen cabida en este ciclo", ha dicho el edil, para agregar que "se programa más por los números que por coherencia cultural". Así, "el festival no sólo se va a quedar sin alma, también se va a quedar sin público", ha apostillado.

Otro de los aspectos señalados ha sido "la escasa presencia de artistas locales". "Sólo dos nombres cordobeses: Vega y Olga Pericet", ha mencionado, para cuestionar si "eso es lo que el PP considera apostar por el talento de nuestra tierra".

En este sentido, ha propuesto que "el Teatro Góngora cuente con una programación específica centrada en artistas cordobeses, tras conocerse que la asistencia a este espacio no ha llegado ni al 50% del aforo". "Esto no es un dato aislado, es la consecuencia de una falta total de estrategia y de conexión con el público", ha remarcado.

IGUALDAD

Igualmente, Fernández ha suspendido al gobierno municipal en "materia de igualdad", porque "el PP presume de feminismo cultural, pero los datos lo desmienten", dado que "de las once acciones formativas realizadas, sólo dos han sido impartidas íntegramente por mujeres". "Ya lo vimos en la edición anterior, y también en Cosmopoética", ha manifestado Fernández, quien ha declarado que "esto no es un descuido: es una política sistemática de invisibilización".

Por tanto, desde Hacemos han exigido "una apuesta real y firme por el talento cordobés, por las actividades formativas y por la recuperación del carácter público, participativo y culturalmente ambicioso del festival". "El alcalde debe decidir si va a seguir permitiendo el deterioro del Festival de la Guitarra o si va a ponerse al frente de su defensa", ha expresado el concejal.