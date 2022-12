Hacienda ha pagado 20.719 millones de euros a Andalucía en entregas a cuenta durante 2022, un 6,3% más que en 2021

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha ingresado un total de 20.719,45 millones de euros en concepto de entregas a cuenta a la Junta de Andalucía de régimen común durante 2022, frente a los 19.412 millones de euros del año 2021, es decir, 1.306 millones de euros más, lo que supone un incremento del 6,3%.

Los datos, facilitados este miércoles por la Delegación del Gobierno en Andalucía, muestran además que en toda España, el Ejecutivo ha pagado 111.276,13 millones tanto a las Comunidades Autónomas de régimen común como a las Ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla.

En el acumulado de 2021 en estas fechas se habían abonado 104.652,57 millones de euros, lo significa que estos entes territoriales han dispuesto en el curso de 2022 de un volumen de recursos por entregas a cuenta superior en 6.623,56 millones de euros a la cifra con la que contaron en el ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 6,3%.

El pago de las entregas a cuenta se efectúa mensualmente, a través de dos ingresos a las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla: uno al principio del mes y otro al final.

En concreto en el mes de diciembre, estos entes territoriales han ingresado 9.273,01 millones de euros, frente a los 8.721,05 millones de un año antes, es decir, 552 millones más. En el caso de Andalucía, la Junta ha recibido en el presente mes 1.726,62 millones, 108 millones más que en el mismo mes de 2021, cuando la cifra fue de 1.617,71 millones.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública da cumplimiento de esta manera al sistema de financiación autonómica, que opera mediante unas entregas a cuenta de los recursos tributarios que se estima se ingresarán a lo largo del ejercicio en concepto de IRPF (la tarifa autonómica) y los porcentajes que marca la ley que les corresponde del IVA e Impuestos Especiales y que el Estado central adelanta.

A esas cifras fruto de la estimación de ingresos fiscales en función de las previsiones económicas incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2022, se suman las entregas a cuenta del Fondo de Suficiencia Global y de la transferencia del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales.

La mejora de las entregas a cuenta que han contemplado los PGE de este año da muestra del compromiso del Gobierno con todos los territorios, con el objetivo de que puedan prestar con una calidad excelente los servicios públicos del Estado del Bienestar que se encuentran en la esfera de sus competencias.

El resultado se refleja en los 111.276 millones de euros ingresados por las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades de Ceuta y Melilla en concepto de entregas a cuenta, siendo esta la cifra más alta de la serie histórica.

RECURSOS EXTRAORDINARIOS

Además de los recursos que proporciona el Sistema de Financiación Autonómica, los Presupuestos Generales del Estado para 2022 incluyen dos partidas de financiación extraordinaria destinada a las CCAA de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

La primera de estas partidas se distribuyó en marzo y proporcionó 3.067 millones de euros a dichas administraciones para compensar el perjuicio económico que les supuso la puesta en marcha por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy del Sistema de Suministro Inmediato de Información en el IVA (SII-IVA).

La otra partida de financiación extraordinaria dotada para incrementar su financiación, de 4.404 millones de euros, ha permitido cubrir la pérdida de recursos que han experimentado en 2022 por los saldos globales negativos de la liquidación de 2020. En julio se distribuyó a las CCAA una cifra superior a los 3.323 millones de euros y en agosto el resto de la dotación, por un importe de más de 1.080 millones de euros.

Las CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla pueden destinar los recursos extraordinarios proporcionados a cualquier finalidad en el ámbito de sus competencias, ya que no tienen carácter condicionado.

Estas medidas están en línea con el compromiso del Gobierno no sólo de proteger los recursos del sistema de financiación, sino además reforzar la situación financiera de las CCAA dotándolas de fondos extraordinarios, como ha venido haciendo en los últimos años. Así, en 2020 se diseñó un fondo de 16.000 millones no reembolsable para que las 17 CCAA y Ciudades de Ceuta y Melilla pudieran hacer frente al coste económico de la pandemia, y en 2021 se distribuyeron 7.000 millones de euros adicionales para que gestionaran ayudas directas a las empresas y a los autónomos, así como otra dotación extraordinaria de 13.486 millones no reembolsables.