Hallado muerto un parapentista de 65 años desaparecido en la Sierra de Loja (Granada)

Archivo - Imagen de archivo de un helicóptero del Grupo de Rescate de Montaña de la Guardia Civil (Greim). - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOJA (GRANADA), 12 (EUROPA PRESS)

Un parapentista de 65 años ha sido localizado sin vida este viernes en la Sierra de Loja (Granada) después de que este pasado jueves saliera con unos amigos a practicar este deporte y se le perdiera la pista, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

Fue sobre las 22,00 horas cuando uno de sus amigos alertó a los servicios de emergencia de su desaparición, puesto que habían tratado sin éxito de localizarle y ya había caído la noche, según han detallado a Europa Press desde el 112.

En ese momento se activó un dispositivo de búsqueda que ha localizado al parapentista ya en la mañana de este viernes en el paraje Charco del Negro de la Sierra de Loja. En el lugar se encuentran efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil para la recuperación del cadáver al tratarse de un enclave de difícil acceso.