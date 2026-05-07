Herido al ser arrollado por un caballo desbocado en la Judería de Córdoba, cerca de la Mezquita

Archivo - Coches de caballos en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón, cuya identidad, ni edad han trascendido hasta el momento, ha resultado herido este jueves tras ser arrollado por un caballo desbocado en la zona de la Judería de Córdoba, motivo por el que ha sido evacuado al Hospital Reina Sofía.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 11,10 horas, cuando el caballo que iba enganchado a un coche ha herido al hombre, por causas que ahora se investigan, concretamente en la Calle Judería, cercana a la Mezquita-Catedral.

Al lugar se han desplazado los agentes de la Policía Local y los facultativos sanitarios del 061, que han atendido al varón herido y ha sido trasladado en una UVI móvil al citado complejo hospitalario.