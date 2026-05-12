La Hermandad del Rocío de Córdoba iniciará el jueves su camino de más de 200 kilómetros a la aldea almonteña

Archivo - El Simpecado de la Hermandad del Rocío de Córdoba ante la Iglesia de San Pablo, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Ilustre y Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Córdoba y San Juan Pablo II celebrará el próximo jueves 14 de mayo "uno de los momentos más esperados y emotivos previos a la romería, la tradicional misa de romeros y posterior salida procesional hacia la aldea del Rocío", en Almonte (Huelva), iniciando así su camino de más de 200 kilómetros, que recorrerán en nueve días.

Según ha informado la hermandad en una nota, partirán desde Córdoba en romería hacia el Rocío unas 160 personas, con 15 caballos, 20 coches de caballos, 20 carriolas y varios vehículos de apoyo. A esta comitiva se incorporan a partir del martes, miércoles y jueves de la próxima semana más romeros, "entrando en el Rocío" el próximo viernes 22 de mayo "en torno a 250 personas".

En el Puente del Ajolí, en la entrada de la hermandad a la aldea del Rocío y en su presentación del sábado 23 de mayo "ante la Blanca Paloma", a los romeros de Córdoba les acompañara la Unidad de Caballería de la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba, que "este año celebra el 150 aniversario de su creación, siendo la unidad de caballería más antigua de España".

Como paso previo al inicio del camino el próximo jueves 14 de mayo tendrá lugar la mencionada misa de romeros, a las 16,30 horas en la Real Iglesia de San Pablo. La celebración litúrgica será cantada por el Coro Juvenil de la Real, Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Huelva, concluyendo con el canto de la 'Salve' a la titular de la corporación rociera cordobesa.

Finalizada la misa, dará comienzo la salida procesional del Simpecado hacia la aldea del Rocío, "recorriendo distintas calles de la ciudad en un itinerario cargado de fervor y simbolismo", partiendo de la calle Capitulares y continuando por Diario de Córdoba, San Fernando, Cardenal González y Magistral González Francés, desde donde los romeros accederán a las 19,00 horas, por la Puerta de Santa Catalina, a la Catedral de Córdoba, donde el Simpecado será recibido por el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, en uno de los momentos más solemnes de la jornada.

Posteriormente, la comitiva continuará su recorrido por Magistral González Francés, Cardenal González, Plaza Cruz del Rastro, Puente de Miraflores y Carmen Olmedo Checa hasta llegar a los Jardines Virgen del Rocío, donde tendrá lugar el tradicional canto de la 'Salve' a las 21,00 horas.

La hermandad continuará posteriormente su caminar por la Avenida Campo de la Verdad, Iglesia de San José y Espíritu Santo, Avenida de Cádiz, Avenida de la Torrecilla, Calle Ingeniero Juan de la Cierva y Carretera de Guadalcázar A-3051, iniciando así oficialmente "un nuevo camino de fe hacia la Blanca Paloma".