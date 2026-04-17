Una hipótesis abre la puerta a que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde

Archivo - Vista del casco histórico de Córdoba desde la Mezquita-Catedral. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La fundación de Córdoba se conoce principalmente a través de un texto del historiador griego Estrabón en el que, escrito más de un siglo después de los hechos que narra, alude escuetamente a que Córdoba fue fundada por Marcelo. Investigaciones posteriores a partir de argumentos históricos han precisado en el pretor romano Marco Claudio Marcelo y en el año 169 a. C. el origen de la actual Córdoba. En concreto, estas investigaciones sostienen que Roma fundó una nueva ciudad en el actual centro histórico.

Pero, ¿y si no fue allí? El investigador de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Monterroso Checa ha propuesto, en un congreso internacional celebrado en Roma y a partir de los relatos arqueológicos sobre cómo se fundaron otras ciudades romanas en la Península Ibérica, una nueva idea sobre la fundación que ubicaría en el Parque Cruz Conde el origen de la Córdoba romana, según ha informado la UCO en una nota.

Allí, a 700 metros del centro, es donde estaban asentadas las antiguas poblaciones prerromanas. Y allí es donde el investigador y director de la Unidad Patricia considera que se produjo más que la fundación de una ciudad nueva, un acto simbólico de refundación, ya que existía una relación de amistad y colaboración entre los antiguos habitantes, que permanecieron en la colina de los Quemados hasta el primer siglo después de Cristo, y los nuevos ocupantes.

De esta forma, Monterroso propone un nuevo planteamiento arqueológico que revisa la versión tradicional de la fundación de Córdoba. Para Monterroso, ese origen romano de Córdoba que citó Estrabón se encuentra en realidad en la colina de los Quemados. Los romanos simplemente reorganizaron la ciudad tartesia existente, que convivió durante un tiempo con el campamento militar que los mismos romanos habían asentado en el actual casco histórico de la ciudad, probablemente desde 206 a. C.

Ambas, la refundación de la vieja Corduba en el Parque Cruz Conde y el campamento militar en el centro convivieron, una en frente de la otra, durante más de un siglo hasta que, finalmente, el campamento generó una ciudad nueva que finalmente se llamaría Colonia Patricia.

REALIDAD ARQUEOLÓGICA

Para apoyar este planteamiento arqueológico, Monterroso se basa en la realidad arqueológica de las primeras 'fundaciones' romanas de Hispania. Itálica en Sevilla y Carteia en Cádiz, entre otras, "demuestran que en las primeras 'fundaciones' romanas no hay cambios estructurales ni casi materiales romanos", de modo que "se vive como antes, sólo que bajo un nuevo marco político y administrativo". "Eso hace que la hipótesis de pensar que Marcelo construyó una ciudad nueva sea impensable", asevera.

"No se hizo en ningún otro sitio de Hispania, y Córdoba sería una excepcionalidad no demostrada", afirma Monterroso, sosteniendo que esa idea es más factible que la construcción de una nueva ciudad completamente desde cero, para la que no existe ningún contexto estratigráfico probatorio, y de 42 hectáreas como se piensa, que habría sido diez veces la superficie de la Tarraco de los Escipiones por las mismas fechas.