El Hospital San Juan de Dios de Córdoba llama a colaborar con la VIII Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio'

Imagen promocional de la VIII Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio'. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios de Córdoba ha llamado este lunes a la ciudadanía a colaborar con la VIII Cena Solidaria 'Hermano Bonifacio', prevista para el próximo 24 de junio en el Círculo de la Amistad de la capital cordobesa y organizada por el propio Hospital con el objetivo de destinar "los beneficios íntegros" a apoyar los proyectos sociales que se desarrollan desde la Obra Social 'Hermano Bonifacio'.

De este modo y según ha informado el hospital en una nota, "las entradas pueden adquirirse en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba mediante un donativo de 60 euros", que tendrán "la consideración de donación, por lo que puede beneficiarse de deducciones fiscales, conforme a lo establecido en la Ley de Mecenazgo, incrementando así el valor solidario de la colaboración".

Se puede colaborar, igualmente, a través de la Fila 0, mediante el Bizum 33501, o vía transferencia bancaria a la cuenta ES31 2100 8688 7602 0007 7676, y todo ello con "el objetivo es seguir impulsando los distintos programas de la Obra Social Hermano Bonifacio, "dirigidos a personas y familias en situación de vulnerabilidad".

En esta edición de la cena se reconocerá el compromiso social del Córdoba CF, que será distinguido como entidad solidaria durante la velada, por su colaboración con la Obra Social del Hospital y su "implicación real con iniciativas sociales y solidarias", alineada con los valores de la Orden Hospitalaria.

La cita se consolida como uno de los grandes encuentros solidarios de la ciudad, pues el año pasado reunió a 740 asistentes, entre los que se encontraban representantes de todas las administraciones, así como del sector empresarial y social de Córdoba, reflejando el respaldo de la sociedad cordobesa a la labor social que desarrolla el Hospital.

Durante 2025, la Obra Social 'Hermano Bonifacio' ha atendido a 6.350 personas, pertenecientes a 1.257 familias, entre las que se encuentran 560 menores. Esta labor se ha traducido en "la entrega de 14.150 prendas de ropa y calzado, y de 160.200 kilos de alimentos, a través de los distintos programas de apoyo que el Hospital desarrolla de manera continuada".