El Hospital de Valme, 'La Tarde aquí y ahora' y Macrosad, entre los galardonados por los Premios Solidarios 2025 de ONCE

SEVILLA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha distinguido este miércoles al oftalmólogo almeriense Joaquín Fernández, el Hospital Universitario 'Nuestra Señora de Valme' de Sevilla, el programa 'La Tarde, aquí y ahora' de Canal Sur TV, la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras, y el grupo empresarial jiennense Macrosad con sus Premios Solidarios 2025 en Andalucía.

Como detalla el Grupo en una nota de prensa, la gala de entrega de premios, la máxima distinción que concede la ONCE en Andalucía a iniciativa de su Consejo Territorial, tendrá lugar en Jaén el próximo 17 de junio en el Teatro Infanta Leonor.

Los Premios Solidarios del Grupo Social ONCE reconocen a las personas, empresas, entidades sociales, organismos de la Administración Pública y medios de comunicación que hayan destacado por su compromiso social en sus distintos ámbitos de actuación.

PREMIADOS

En la categoría de Persona, se ha elegido este año al oftalmólogo Joaquín Fernández, director médico de Qvision, la Unidad de Oftalmología del Hospital Vithas de Almería.

Granadino de nacimiento y almeriense "de corazón", llegó a la provincia de Almería en 2003 para operar cataratas en el Hospital Provincial, que fue su primer destino tras acabar su formación académica.

Es miembro de la junta directiva de la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractivos (Escrs), ocupando así "un papel clave" dentro de la Sociedad Científica más influyente a nivel mundial en Cirugía Refractiva y Cataratas y siendo el único oftalmólogo español dentro de este distinguido grupo de especialistas.

En la modalidad de Administración Pública, se ha premiado al Hospital Universitario 'Nuestra Señora de Valme' de Sevilla por dos programas de humanización asistencial en el ámbito materno-infantil, 'La Cuna de los Abrazos' e 'Historias de Vida'.

Por un lado, 'La Cuna de los Abrazos', ha sido gestado por el Grupo de Trabajo Multidisciplinar de Duelo Perinatal del Área Sanitaria Sur de Sevilla para que las familias puedan despedirse de su bebé y afrontar el duelo por su pérdida.

El Grupo Social ONCE ha valorado igualmente la humanización intrínseca de un programa asistencial pionero en Andalucía: 'Historia de Vida'. Está impulsado y desarrollado por los profesionales de enfermería de la Unidad de Neonatología del hospital sevillano y sus beneficiarios son los recién nacidos en situación de desamparo.

Esta iniciativa se ha convertido en una fuente futura de información personal sobre el inicio de la vida para estos bebés a través de la elaboración solidaria de un álbum personalizado, único para cada neonato.

En la modalidad de Medio Comunicación, el jurado ha concedido el Premio Solidarios 2015 al programa de Canal Sur TV 'La tarde aquí y ahora', que presentan Juan y Medio y Eva Ruiz por su lucha combativa contra la soledad no deseada desde hace más de 16 años, acompañando cada tarde a todos los abuelos andaluces.

El principal objetivo del programa es que las personas que se encuentran pasando un período de soledad, normalmente personas mayores, puedan conocer a personas con sus mismas características. Los invitados acuden al programa con la intención de darse a conocer, posteriormente, si alguien se interesa por ellos, contactarán los candidatos a amigos y lo que surja. Este programa se emitió por primera vez el 7 de septiembre de 2009 y continúa en la actualidad siendo uno de los más vistos de la cadena, con cuotas de pantalla que oscilan entre el 9%-15% de share.

En la categoría de Entidad Social, el jurado ha otorgado el premio Solidarios a la Federación Andaluza de Asociaciones de Familias de Acogida y Colaboradoras que trabaja intensamente por igual en las ocho provincias andaluzas, por promover que haya más familias de acogida en Andalucía para dar soluciones a situaciones sociales muy difíciles. El jurado ha destacado el papel fundamental y especialmente delicado que desempeñan todas las asociaciones que la integran y en particular todas las familias acogedoras.

Esta entidad nace como evolución natural de la Plataforma Andaluza de Familias de Acogida. En torno a un manifiesto inicial las distintas Asociaciones constituidas en las ocho provincias andaluzas, comienzan un trabajo en equipo, culminando en la constitución de la Federación Andaluza desde la que representan, coordinan y dan apoyo a todas las Asociaciones integradas, con el fin de fortalecer la unión entre las distintas asociaciones existentes en Andalucía en este ámbito.

Y en la categoría de Empresa, el Premio Solidarios 2025 se lo lleva el grupo andaluz Macrosad, que cuenta con una trayectoria de más de 30 años, y está especializado en servicios de cuidado y salud, educación de las personas a lo largo del ciclo vital.

Macrosad gestiona, en la actualidad, 97 servicios y centros de trabajo ubicados en Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco, Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha y Región de Murcia y atiende a más de 23.000 familias en ámbitos esenciales como la atención a personas mayores, mujer, infancia, salud mental y discapacidad.

El jurado, reunido este miércoles en Sevilla, en la sede de la Delegación Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, ha estado presidido por la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, y ha estado compuesto por el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez; el consejero general de la ONCE, Eugenio Prieto; el director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pere Calbó; el presidente de Cáritas Andalucía Francisco José Sánchez; y el director de Informativos Mediaset Andalucía, Jesús Martínez.