Hosteleros de Córdoba avisan de la pérdida del trabajo de "muchos años" por "el daño" con problemas ferroviarios

Archivo - Vías del tren junto a la estación de Córdoba. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hostelería de Córdoba (Hostecor), Jesús Guerrero, ha advertido este miércoles de que en el sector han hecho "mucho esfuerzo y trabajo durante muchos años para ahora echarlo abajo" por "el daño" a la marca Córdoba y Andalucía debido a los problemas ferroviarios desde principios de año, con el corte de las conexiones con Madrid durante un mes por el siniestro de Adamuz y las que se prolongan actualmente con la conexión directa con Málaga por AVE, que se mantendrán así hasta finales de abril.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de los hosteleros cordobeses ha explicado que en enero y febrero ha habido pérdidas en la hostelería situada en las zonas turísticas "de más de un 40%" por no contar con trenes con Madrid, a lo que ha sumado que "puede haber una bajada de un 20%" en las próximas semanas por la falta de conexión directa de AVE con Málaga, porque "la mayoría del cliente internacional viene del aeropuerto de Málaga, sobre todo en la parte Súbbetica de la provincia, y por los cliente diarios de visita a Córdoba y vuelta a pernoctar en Málaga", unas cifras que en temporada alta suponen "una caída muy grande", ha afirmado.

Tras acordarse de Málaga, "que está hundida", ha enfatizado que "es un problema bastante importante y va a suponer una caída de ventas", recordando que el día 20 del mes tienen que "pagar impuestos con la temporada cortada". Así, ha reclamado al Gobierno "una reducción de impuestos para afrontar esto", para no "cargarse el turismo de Andalucía".

En palabras del representante del sector, "esto hay que hacerlo urgente y entre todos", dado que ha aseverado que "muchas familias dependen del turismo". "Sin AVE y con las carreteras como han estado, Córdoba se queda aislada y a lo mejor hay que pedir vuelos diarios con unos precios acordes cuando hay crisis", ha declarado. "No se puede hacer que cuando haya crisis, poner los precios que da la gana", ha subrayado.

De este modo, ha apostado por "subvenciones para que el cliente pueda venir en avión y que sea a precio AVE", todo para "buscarle una solución hasta que esto se solucione, y que las infraestructuras estén acordes a como tienen que estar", lamentando en este caso que se cuestione "la seguridad del AVE".

"LA MARCA ANDALUCÍA ESTÁ SIENDO MUY DAÑADA"

Al respecto, Guerrero ha defendido "tener una visión público-privada", porque "al turismo se le está haciendo mucho daño, sobre todo en imagen, muy mala internamente", a lo que ha agregado que "esto económicamente para Andalucía y Córdoba va a ser muy duro y la imagen de Córdoba y de marca Andalucía está siendo muy dañada". Así, ha confesado que "da bastante miedo", al tiempo que ha expresado que "es duro salir de una para meterte en otra".

Según ha expuesto, "las circunstancias es que no ha habido mantenimiento, que hay un problema y no se le busca una solución", al tiempo que ha indicado que "el daño ya está hecho", de ahí que haya aconsejado "mirar para adelante, buscar la solución más eficaz, más rápida y que dañe menos al turismo de Andalucía y Córdoba".

Al hilo, el representante del sector ha avisado de que "como no se encuentre una solución rápida, esto puede ser un problema bastante grande", cuando el turismo es "la primera industria de Andalucía". De hecho, ha aseverado que "es la segunda crisis más grande después del Covid turísticamente, por una rotura en el AVE", de manera que "es un momento duro", ha dicho.

"SE VA A NOTAR EN EL EMPLEO"

El presidente de Hostecor espera a la celebración de la reunión "de urgencia" del lunes con distintos representantes del sector y las administraciones en Córdoba, con el fin de "afrontar turísticamente estos problemas", porque "la temporada floja ha sido más floja todavía, debido a los problemas, por desgracia, de las borrascas y el accidente de Adamuz con el corte de tren".

"Y ahora entra la temporada fuerte sin una pierna, cojos", ha advertido, para asegurar que "es un palo bastante importante que a nivel ya de puestos de trabajo se va a notar y a nivel de economía va a ser un punto duro".