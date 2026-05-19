Hurtado (PSOE) critica que el gobierno local del PP en Córdoba no ha llevado aún al Pleno el Plan Económico Financiero

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha criticado este martes que el gobierno municipal del PP no ha llevado aún al Pleno, "para su aprobación inicial, el Plan Económico Financiero que le exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al no haber cumplido con las reglas de gasto en 2025".

Según ha informado el PSOE en una nota, Hurtado ha destacado que la Intervención Municipal "informó a principios del pasado abril de los incumplimientos con la estabilidad presupuestaria, con la regla de gasto y con la deuda comercial en la liquidación del 2025".

En concreto, "se incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria, con un déficit de 5.612.589,80 euros", también "se incumplió la regla de gasto, puesto que la variación del gasto computable en el ejercicio es del 6,66%, equivalente a 6.245.829,93 euros, superior a la tasa de referencia establecida del 3,2%, y se incumplió con la deuda comercial, puesto que no se pagó ni un mes a los proveedores en menos de 30 días".

Hurtado ha recordado que la Ley establece que el gobierno municipal "debe corregir esta situación mediante los necesarios ajustes presupuestarios y presentar un Plan Económico Financiero para su aprobación ante el Pleno en el plazo de un mes desde que se constate el incumplimiento con las reglas fiscales".

Hurtado ha confirmado que este plazo concluyó el pasado 6 de mayo, según la Intervención Municipal. En consecuencia, "al no aprobarse el Plan Económico Financiero, el gobierno de Bellido no estaría adoptando medidas de reducción de gasto o incremento de ingresos para el saneamiento de las ratios incumplidas, que son tres de las cuatro reglas de gasto establecidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera".

El portavoz socialista ha lamentado "los incumplimientos continuos" del gobierno municipal del PP "con las obligaciones que les exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, al incumplir una vez más con las reglas fiscales".

Hurtado ha pedido al alcalde de la ciudad, el popular José María Bellido, que "se concentre en su responsabilidad", y ha criticado que "haya estado un mes ausente de la gestión municipal y dedicado a la campaña electoral de Andalucía".

"Bellido debería haber aprobado en ese mes de campaña el plan económico financiero, atendido al comité de empresa de Sadeco o prestado ayuda y asistencia a los inmigrantes en su proceso de regularización, entre otras muchas obligaciones, que ha aparcado para dedicarse a hacer campaña electoral", ha concluido Hurtado.