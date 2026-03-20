Hurtado (PSOE) pide a Bellido (PP) que "deje las falsas lamentaciones" y promocione la Semana Santa de Córdoba en el AVE

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha pedido este viernes al alcalde de la ciudad, José María Bellido (PP), que "deje las falsas lamentaciones, porque la seguridad es lo más importante en el transporte público, y en concreto en el AVE", respecto a que aún no se haya recuperado la conexión directa en AVE con Málaga, y le ha conminado a suscribir la petición de promocionar la Semana Santa de Córdoba en el tren de alta velocidad.

Según ha informado el PSOE en una nota, para Hurtado, "la caída del talud en Álora por las últimas borrascas, obliga a Adif a una actuación compleja que requiere de tiempo para garantizar al 100% la seguridad del tren de alta velocidad".

Junto a ello, el portavoz socialista ha afirmado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), "se está inventando los datos con relación a los efectos económicos de la suspensión del servicio AVE a Málaga en Semana Santa, nadie se los cree", y ha agregado que "esta circunstancia puede ser una gran oportunidad para Córdoba si se promociona nuestra Semana Santa en la red española de trenes de alta velocidad".

PARCELACIONES

Por otro lado, Hurtado ha criticado también que la Oficina del Territorio de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) "está bloqueada por falta de personal y con procedimientos laberínticos", y ello cuando "las 120 parcelaciones que hay en Córdoba necesitan del apoyo de esta Oficina, creada hace cuatro años con la Lista, para su regularización, para los planes especiales de adecuación ambiental y territorial que les aporten servicios básicos y para asistir y orientar a las más de 11.000 viviendas con más de 50.000 residentes".

A juicio de Hurtado, "es lamentable que la excusa sea la falta de personal de la Oficina del Territorio, cuando la última liquidación del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo indica que no se han utilizado más del 20% de los gastos de personal, han sobrado dos millones de euros, y la liquidación de 2025 ha dado un superávit de 13 millones de euros, y en caja tienen más de 31 millones de euros".

"Estos datos evidencian que no es un problema de falta de recursos, sino que en realidad es un problema de incompetencia e incapacidad para gestionar la Gerencia de Urbanismo y de falta de compromiso con las oportunidades que la Lista ofrece a las parcelaciones para su regularización u obtención de servicios básicos", ha concluido.