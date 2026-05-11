El IAS-CSIC impulsa una sanidad vegetal más sostenible para proteger cultivos estratégicos frente a enfermedades

Olivo con verticilosis - IAS-CSIC

CÓRDOBA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (IAS-CSIC) de Córdoba pone de relieve las distintas líneas de investigación de vanguardia que realiza el Departamento de Protección de Cultivos para impulsar una sanidad vegetal más sostenible con el objetivo de proteger cultivos estratégicos frente a enfermedades y otros organismos nocivos, todo ello con motivo del Día Internacional de a Sanidad Vegetal, que se celebra este martes, 12 de mayo.

Según ha informado el IAS-CSIC, el Día Internacional de la Sanidad Vegetal es una fecha promovida por Naciones Unidas para recordar que la salud de las plantas es esencial para la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente, la biodiversidad y el desarrollo económico. Este año, el lema elegido es 'Plant Biosecurity for Food Security' (Bioseguridad vegetal para la seguridad alimentaria), que subraya la importancia de la bioseguridad vegetal como primera línea de defensa de los sistemas agroalimentarios.

El IAS-CSIC ha recordado que proteger la salud de las plantas es proteger también la producción de alimentos, la biodiversidad, la economía rural y la sostenibilidad de los agroecosistemas. "La investigación en protección de cultivos permite anticiparse a los riesgos, reducir pérdidas y desarrollar herramientas que ayuden a agricultores, técnicos y administraciones a responder de forma más eficaz frente a las enfermedades emergentes y reemergentes y otros retos fitosanitarios asociados a los agroecosistemas mediterráneos", ha destacado el jefe del mencionado departamento, Juan Antonio Navas Cortés.

En este contexto, el Departamento de Protección de Cultivos del IAS-CSIC ha resaltado sus principales líneas de investigación para mejorar la prevención, detección y manejo de enfermedades y otros organismos nocivos que afectan a cultivos de alto valor agrícola. "Desarrollamos una investigación que combina el conocimiento de los patógenos, las plantas huésped y el ambiente para desarrollar estrategias de protección de cultivos más eficaces y sostenibles", según ha señalado el responsable del departamento.

Una parte esencial de esta investigación se centra en comprender los factores que determinan la aparición y el desarrollo de las enfermedades: qué organismos las causan, cómo se distribuyen, qué diversidad genética presentan, cómo interactúan con las plantas y qué condiciones agronómicas o ambientales favorecen las epidemias.

"Para ello se utilizan herramientas de diagnóstico molecular, caracterización patogénica y genética, análisis de poblaciones, epidemiología cuantitativa, modelos espaciales y temporales, y estudios sobre el posible efecto del cambio climático en la distribución y el impacto de los patógenos vegetales", ha explicado Navas, quien ha detallado que "este enfoque se aplica a enfermedades que afectan a cultivos mediterráneos estratégicos y a sistemas agrícolas de alto valor, incluyendo enfermedades causadas por patógenos de suelo, hongos vasculares, nematodos fitoparásitos y plantas parásitas".

AGROECOLOGÍA

Los investigadores del Departamento también desarrollan una línea de agroecología de malas hierbas orientada a avanzar hacia agroecosistemas mediterráneos más sostenibles y resilientes al cambio climático. Entre los cultivos objeto de estudio se encuentran, entre otros, el olivo, el almendro, el viñedo, el girasol, el maíz, la platanera y otros cultivos extensivos o leñosos relevantes para la agricultura mediterránea.

"En estos sistemas se evalúa el papel de la resistencia genética, las prácticas agronómicas, las enmiendas orgánicas, el uso de material vegetal sano, el control biológico, la agroecología de malas hierbas y otras medidas de manejo integrado para reducir la incidencia y la severidad de las enfermedades, mejorar la gestión de la flora arvense y reforzar la sostenibilidad de los agroecosistemas", ha indicado el investigador del IAS-CSIC.

Junto a estas aproximaciones, el Departamento del IAS-CSIC impulsa nuevas herramientas para la detección temprana y el control sostenible. Entre ellas se incluyen el uso de sensores de proximidad para identificar alteraciones fisiológicas antes de que los síntomas de la enfermedad sean visibles, la caracterización de microbiomas (microorganismos que viven en la planta como hongos o bacterias) de rizosfera (parte exterior de la planta) y endosfera (parte interna) asociados a la tolerancia vegetal, el aislamiento de microorganismos beneficiosos con potencial de biocontrol, el diseño de consorcios microbianos y la aplicación de biopolímeros y nanomateriales para vehicular compuestos bioactivos.

De este modo, "la investigación integra diagnóstico, vigilancia, predicción del riesgo, agroecología de malas hierbas y desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la sanidad vegetal con menor impacto ambiental", ha resumido Juan Antonio Navas.