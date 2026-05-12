Montero anima a no "bajar la cabeza" ante las encuestas: "Nunca estuvo fácil, y si votamos la mayoría, ganamos" el 17M

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en un acto de campaña en Martos (Jaén). - PSOE-A

MARTOS (JAÉN), 12 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha animado este martes a la militancia a "no bajar la cabeza" ante las encuestas que vaticinan una derrota socialista en las próximas elecciones del 17 de mayo, y ha advertido de que "nunca estuvo fácil", pero nada está decidido, y "si votamos la mayoría, ganamos".

Así lo ha proclamado la candidata socialista en el transcurso de su intervención en un acto orientado a la gente joven que ha compartido en Martos (Jaén) con el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre; la secretaria general electa de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Aránzazu Figueroa, y el secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA), Lázaro Martínez, en el marco de la campaña de las elecciones andaluzas, y al que han asistido unas 500 personas, según cálculos de la organización.

La candidata socialista ha comenzado pidiendo a los asistentes que nadie les haga ver que "el voto está decidido" en estas elecciones, porque "cada uno manda" en su propio voto, que es un elemento que iguala a las personas, porque el voto de un trabajador vale lo mismo que el de un empresario, según ha puesto de relieve María Jesús Montero, quien ha trasladado su convicción de que "somos más, y si votamos, ganamos".

La líder socialista ha reivindicado la trayectoria de 147 años del PSOE para un momento tan "importante para Andalucía", y ha defendido que este partido es "el que siempre luchó por España, y en Andalucía por esta tierra" para alcanzar "una igualdad de oportunidades, para que la clase media pudiera avanzar, progresar, conseguir mayores cotas de bienestar", y en esa línea ha avisado de que "esto no será un camino concluido hasta que no consigamos una auténtica igualdad de oportunidades".

"Estas elecciones son tan importantes, nos jugamos tanto, que no podemos escatimar ni un solo esfuerzo en conseguir votos", ha incidido en señalar la candidata socialista, que ha reivindicado al PSOE como "arquitecto" de la "identidad andaluza", de "la pasión por gestionar" las propias necesidades de la comunidad autónoma, algo que, según ha agregado, se le debe a "compañeros" como el que fuera primer presidente de la Junta de Andalucía en la etapa autonómica, el socialista Rafael Escuredo, que "levantó la bandera" y dijo que los andaluces no querían "ser más, pero tampoco menos que nadie".

María Jesús Montero ha advertido de que "la derecha pretende" que el próximo domingo "la gente progresista de Andalucía no vaya a votar trasladando que esto ya está decidido", y así que la ciudadanía se cuestione "para qué" molestarse "en ir a votar", cuando "es mentira" que el resultado de los comicios ya esté decidido, y "si votamos la mayoría, ganamos", ha aseverado.

Para ello, ha animado a los militantes y simpatizantes socialistas a "convencer" a otros ciudadanos para votar al PSOE, así como ha sostenido que "merece la pena pregonar a los cuatro vientos" lo que está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez.

"No hay encuesta, sondeo que nos obligue a tener que bajar la cabeza o decir que esto está difícil". "Nunca estuvo fácil", ha enfatizado María Jesús Montero, que en ese punto ha evocado la labor de aquellos "compañeros" que "se jugaron la vida para que hoy estemos aquí", y a quienes habría que trasladar que los socialistas de ahora van a ser "capaces de conseguir una victoria que va a ser a victoria de Andalucía".

MORENO "SE PONE DE PERFIL"

De Juanma Moreno, ha insistido en criticar que "cree que gobernar Andalucía es hacerse fotos y estar permanentemente en la actitud de pose", así como que "se pone de perfil con todos los debates que hay en España", lo que significa que "no quiere pronunciarse", y, frente a esa actitud, Montero ha apostado por "gente que se pringue en favor de la verdad, de la convivencia, de la solidaridad", de "construir una sociedad donde todo el mundo quepa".

En esa línea, ha animado a los jóvenes a que no se callen "ni bajo agua cuando alguien haga un comentario, tenga una idea de ultraderecha, plantee mentiras, bulos sobre las personas, sobre el PSOE, odio al inmigrante, al que es distinto". "Que no nos dé pereza, que aunque nos den la noche, que discutamos y discutamos", ha recomendado Montero a la militancia juvenil.

La candidata ha incidido en calificar de "histórico" el momento actual para defender los servicios públicos antes de que, en su opinión, sea "demasiado tarde", y en esa línea ha subrayado que "el próximo domingo lo que la gente se juega en Andalucía son sus servicios públicos, la defensa de lo que nos pertenece a todos".

PROPUESTAS PARA JÓVENES

Aprovechando que el acto estaba orientado al colectivo de jóvenes, María Jesús Montero ha subrayado algunos de sus compromisos electorales dirigidos a ellos, como los de "ampliar las plazas de Medicina" en las universidades para paliar la falta de médicos en la sanidad pública, "crear 30.000 plazas de Formación Profesional", y "la oferta formativa pública necesaria" para que el progreso de la gente joven "no dependa de su renta", sino de su capacidad.

Además, ha abogado por "impulsar desde la Junta que haya negociación de los convenios colectivos", y que eso se traduzca en "mejores salarios", y por "hacer política pública de vivienda" e "intervenir" en ese mercado, así como ha remarcado su promesa de facilitar desde la administración andaluza el abono del "20% de entrada que hay que pagar para la compra de un piso, sin intereses".

Finalmente, Montero ha animado a los jóvenes a "tomar las riendas" y exigir "protagonismo" en el partido, y a "convencer a cada ciudadano a votar al PSOE-A" en estas elecciones. "Hemos aprendido, hemos sido capaces de reciclarnos, somos un partido vivo", y "toda aquella persona que confió algún día en el PSOE tiene que volver a confiar", porque "no le vamos a fallar" y "vamos a construir una sociedad igualitaria, justa", ha prometido la candidata.

INTERVENCIONES DE JUVENTUDES SOCIALISTAS

Antes de Montero ha intervenido el secretario general de JSA, Lázaro Martínez, que ha pedido a los jóvenes que "se rebelen", que demuestren que no son "una generación adormilada", y que apuesten por un cambio de gobierno en Andalucía con María Jesús Montero de presidenta, para que "al impulso del Gobierno de Sánchez se sume el impulso" del Ejecutivo que ella pueda presidir.

Por su parte, la secretaria general electa de JSE, Aránzazu Figueroa, ha cargado contra el "modelo" que el presidente del PP-A, Juanma Moreno, está aplicando desde la Junta de Andalucía, que ha equiparado al que lleva "40 años sufriendo" la Comunidad de Madrid, y que "ve clientes en vez de ciudadanos".

"Esa es la gentuza que tenemos enfrente", ha advertido la líder nacional de las Juventudes Socialistas, que ha reivindicado a María Jesús Montero como la candidata que "traerá dignidad" si es presidenta de la Junta, y que ha avisado de que "ningún señorito de salón va a robar al pueblo andaluz lo que es suyo", en referencia a servicios públicos como la educación, la sanidad o las universidades, y ha lamentado que Juanma Moreno "no hace política", sino que "gobierna para los privilegiados, para los especuladores, para que la gente humilde, los hijos de los trabajadores no puedan ir a una educación superior".

El primero en intervenir ha sido el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, quien ha llamado a "llenar las urnas de votos para el PSOE-A" este próximo domingo para defender "unos servicios públicos fuertes", y ha definido a Juanma Moreno como "el enemigo número uno de los jóvenes en Andalucía", por lo que ha animado a la ciudadanía a ir el 17M a votar a su partido y a "convencer a quienes quieren quedarse en su casa que es importante un cambio de gobierno en Andalucía", desde la premisa de que el "futuro" tiene el "nombre y apellidos" de María Jesús Montero, según ha concluido.



