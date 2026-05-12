Moreno pide a los andaluces mandar a Sánchez el domingo el "mensaje" de que "acabó su etapa" y la "discriminación"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante su intervención en el mitin electoral. A 12 de mayo de 2026 en Jaén, Andalucía (España). El presidente del PP-A y candidato a la reelección - Francisco J. Olmo - Europa Press

JAÉN 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha insistido este martes en Jaén en apelar a una "mayoría de estabilidad" en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, que deben servir también para mandar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el mensaje de que ya se "acabó su etapa" y la "discriminación y marginación" hacia Andalucía.

En la recta final de la campaña por las elecciones, Juanma Moreno ha llegado a un acto en el recinto ferial de Jaén conduciendo una pick up de Santana, de la fábrica de Linares, que lo acompaña durante toda la campaña. En el acto también han participado la cabeza de lista por Jaén, Catalina García, y el presidente provincial del PP y candidato al Parlamento, Erik Domínguez.

Para Moreno, este vehículo tiene que ser motivo de "orgullo, de satisfacción y de esperanza" porque nace de una provincia como Jaén, la única en toda Andalucía que ensambla y produce coches y que es fundamental en su proyecto de gobierno.

Según Moreno, las elecciones del domingo deben servir no sólo para revalidar la "mayoría de estabilidad" que ha hecho avanzar a Andalucía, sino también para que los andaluces le manden un "mensaje claro y contundente" a Pedro Sánchez, que "no ha tratado bien" a esta comunidad.

"Hay que mandarle el mensaje claro, contundente y fuerte de que ya se ha acabado su etapa, que ya no puede seguir, que no puede seguir discriminando y marginando a Andalucía", ha añadido.

"Por eso el domingo tenemos muchas razones muchas razones para salir a la calle y votar masivamente al Partido Popular", ha indicado Juanma Moreno, que ha defendido la "honestidad" de su gobierno, sin un solo caso de "corrupción", aunque algunos hayan intentado encontrar algo incluso con "microscopio".

"Están locos por buscar algún caso de corrupción después de siete años y cuatro meses que llevamos al frente de un gobierno honesto, que trabaja de manera honesta y que es transparente", ha señalado Moreno, quien ha querido dejar claro que su ejecutivo "no es un experimento".

"Ya sabemos que con nosotros hay futuro, hay estabilidad y que somos previsibles, y esa es una razón para votar al PP", ha sentenciado el candidato del partido.

Durante su intervención, ha manifestado que nunca entenderá esa "obsesión" que tiene el Gobierno de España, el PSOE-A, de "freírnos a impuestos de manera permanente", y ha recordado como la candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, cuando era consejera de Hacienda en Andalucía "crujió a impuestos" a los andaluces, como el "maldito impuesto de sucesiones y donaciones", que el gobierno del PP-A ha "bonificado al 99%".

"La pregunta que me hago es que si este es el Gobierno es el que más ha recaudado de la historia y el que más fondos europeos ha tenido de la historia de España, qué han hecho con el dinero y dónde están las decenas de miles de millones de euros que tenían que haber servido para mejorar nuestras infraestructuras", ha planteado Juanma Moreno.

"Eso sí, a los separatistas catalanes y a los independentistas catalanes, y ahí no hay miramiento y no hay límite", ha señalado Juanma Moreno, quien se ha referido a las informaciones sobre que la aprobación de los presupuestos de la Generalitat catalana y a lo que puede conllevar.

"Me parece bien que Cataluña tenga sus presupuestos, pero esos presupuestos no pueden ser a costa de ceder nuevos privilegios en términos de inversiones e infraestructura a un territorio en detrimento de otro", ha señalado Juanma Moreno.