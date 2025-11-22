Igualdad recaba datos del crimen de Rincón de la Victoria (Málaga) como presunto caso de violencia de género

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo atiende a los medios de comunicación, a 26 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad se encuentra investigando como presunto crimen machista el asesinato de una mujer de 60 años en la localidad de Rincón de la Victoria (Málaga). De confirmarse, este caso elevaría a doce las mujeres asesinadas en Andalucía por violencia de género en lo que llevamos de 2025; siendo así un total de 38 víctimas en toda España durante este año y de 1.333 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Así lo ha informado este sábado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press. Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, se trataría del duodécimo asesinato machista registrado este 2025 en Andalucía.

Al respecto, un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta de su expareja dicha localidad malagueña de Rincón de la Victoria. Así lo han informado a esta agencia varias fuentes cercanas a la investigación, quienes han precisado que los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad.

Vecinos han alertado de una pelea de pareja, por lo que desde Emergencias 112 Andalucía han dado aviso a la Guardia Civil, y además se ha informado al Instituto Andaluz de la Mujer. Además, también se han personado efectivos de la Policía Local.

Así, los agentes han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja. Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha expresado su pésame a la familia y amigos de la mujer, vecina de la localidad que este sábado "ha perdido la vida, presuntamente a manos de su expareja", que ha sido detenido; y ha mostrado su "más absoluta condena y repulsa" ante este nuevo supuesto caso de violencia machista.