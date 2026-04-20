El III Ola Festival potencia el talento emergente de Granada en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea

El concejal de Cultura, Jorge Saavedra; el director del festival, Nani Castañeda; la representante de Fundación Unicaja, Gema Domínguez; y la reprsentante de la Fundación Miguel Río, Sara Armadas, entre otros, durante la presentación del festival. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La próxima celebración los días 8 y 9 de mayo de la tercera edición del Festival OLA potenciará un año más el talento musical emergente de Granada, y en este caso con el aliciente añadido en el camino hacia la Capitalidad Cultural Europea de la ciudad.

La explanada del Palacio de Congresos y el Cuarto Real de Santo Domingo serán los principales escenario de este encuentro impulsado por el Ayuntamiento de Granada con el patrocinio de Cervezas Alhambra, Fundación Unicaja y Cegsa, que consolida un modelo cultural que proyecta a la ciudad hacia el futuro a través de su identidad musical, uno de sus rasgos más reconocibles dentro y fuera de España.

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha destacado que OLA Granada representa "una apuesta firme por el talento joven de nuestra ciudad, ofreciendo un espacio abierto, público y gratuito donde las nuevas generaciones de artistas pueden darse a conocer ante miles de personas, en condiciones profesionales y con el respaldo institucional que merecen".

Asimismo, ha subrayado que "Granada cuenta con una tradición musical única, reconocida a nivel nacional desde hace décadas, y este festival permite dar continuidad a ese legado, conectando a las grandes referencias de nuestra historia con las nuevas voces que están marcando el presente y el futuro de la música".

En este sentido, ha señalado que "reforzar iniciativas como OLA Granada forma parte del trabajo estratégico que estamos desarrollando para la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031, donde la música ocupa un lugar central como elemento de identidad, proyección internacional y cohesión social".

La ciudad granadina, cuna de bandas y artistas que han marcado generaciones desde la veteranía y el buen hacer de bandas como 091, Lagartija Nick, Niños Mutantes o Los Planetas hasta nombres actuales como Dellafuente, Saiko o Lola Índigo, encuentra en este festival una plataforma para continuar alimentando su ecosistema creativo. OLA Granada se configura, así como un punto de encuentro entre trayectoria y vanguardia, entre memoria cultural y nuevas narrativas sonoras.

PROGRAMA

El programa de esta edición se articula en dos jornadas complementarias. El jueves 8 de mayo, el Cuarto Real de Santo Domingo acogerá, a partir de las 18,00 horas, la mesa redonda '¿Qué le falta a Granada?', un espacio de reflexión sobre los retos y oportunidades de la industria musical granadina, con la participación de profesionales de primer nivel del ámbito nacional. La sesión se completará con una actuación acústica de Fernando Alfaro, quien estuviera al frente de las míticas bandas Surfin Bichos y Chucho, figura clave de la escena independiente nacional.

El viernes 9 de mayo, desde las 18,00 horas, la explanada del Palacio de Congresos se transformará en un gran escenario al aire libre donde actuarán artistas emergentes como Tirana, Nievla, Yo Estoy Bien El Mundo Está Mal y la banda Camellos, referente actual del punk pop y el rock alternativo, en el marco de su gira de décimo aniversario, en su única cita en Granada. La jornada contará también con la sesión de Don Gonzalo DJ, completando una programación pensada para atraer a públicos diversos.

El acceso será gratuito en todas las actividades hasta completar aforo, reforzando así el carácter inclusivo y abierto del festival, que sitúa la cultura en el espacio público como un derecho accesible para toda la ciudadanía

En la presentación del festival que ha tenido lugar este lunes, la responsable de Artes Escénicas de Fundación Unicaja, Gema Domínguez, ha destacado, Fundación Unicaja apoya este evento "porque creemos en los jóvenes músicos y en la cultura como oportunidad. Y porque estamos convencidos de que la colaboración público-privada es esencial para que la cultura se sostenga, crezca y llegue a más gente"

Por su parte, el Director del festival, Nani Castañeda, ha puesto en valor que, este proyecto nace "con la vocación de escuchar y acompañar a una generación de artistas que está buscando su sitio, generando comunidad y creando un diálogo real entre público y creadores".

"De ahí la importancia de ofrecer experiencias culturales que trascienden en la música en directo, integrando espacios de encuentro, pensamiento y participación que refuerzan el tejido creativo local. En definitiva, se trata de construir un entorno donde la música no solo se consuma, sino que también se piense, se comparta y evolucione colectivamente", ha señalado.

La organización del evento cuenta con la colaboración de entidades como la Fundación Miguel Ríos y la Sala Planta Baja, espacios fundamentales en el desarrollo de la escena musical granadina, así como con la dirección de UnoMolar Producciones, consolidada como una de las productoras de referencia en el ámbito cultural local.

Sara Armada por parte de la Fundación Miguel Ríos, ha señalado que formar parte de OLA Granada "supone apoyar el talento local y contribuir al impulso de la creatividad contemporánea de la ciudad. Este festival refleja la energía cultural de Granada y su capacidad para generar propuestas innovadoras que conectan con el público desde la autenticidad".