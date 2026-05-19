El Imdeco y la UCO impulsan el I Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos coincidiendo con Media Maratón

Archivo - Imagen de la Media Maratón en Córdoba celebrada el 30 de noviembre de 2025. - UCO - Archivo

CÓRDOBA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) y la Universidad de Córdoba (UCO) han impulsado el I Congreso Internacional de Turismo y Eventos Deportivos (Cited Córdoba), una iniciativa que se convertirá en una de las principales actividades paralelas de la 40ª edición de la Media Maratón, prevista para el día 29 de noviembre.

Según ha informado el Ayuntamiento, bajo el lema 'Córdoba a través de sus eventos deportivos', el congreso reunirá en la ciudad a investigadores, especialistas, gestores deportivos y profesionales del sector turístico con el objetivo de analizar el impacto económico, social y turístico de los grandes acontecimientos deportivos y compartir experiencias y modelos de éxito a nivel nacional e internacional.

La iniciativa nace del trabajo conjunto que desarrollan el Imdeco y un equipo multidisciplinar de la UCO integrado por los profesores José Enrique Ramos Ruiz, David Algaba y Tomás López-Guzmán, del área de Economía Aplicada; Manuel Rivera, del área de Geografía Humana y director del Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo de la UCO (CAPT-UCO); así como la investigadora Paula Cristina Ferreira.

En la mesa de trabajo también ha participado el gerente del Imdeco, Sebastián del Rey, dentro de la coordinación institucional y organizativa de este proyecto estratégico para la ciudad.

La presidenta del Imdeco, Isabel Albás, ha destacado que "el turismo deportivo se ha convertido en una herramienta estratégica para la promoción y el desarrollo económico de Córdoba, y desde el Imdeco se mantiene una apuesta firme por atraer y organizar eventos deportivos de especial relevancia que contribuyan a posicionar la ciudad como un referente nacional e internacional".

Albás ha subrayado, además, que "iniciativas como el Cited Córdoba permiten unir deporte, conocimiento, turismo e innovación, generando nuevas oportunidades para la ciudad".

MEJORAR PLANIFICACIÓN Y PROYECCIÓN

El Cited Córdoba da continuidad a la línea de investigación y transferencia de conocimiento iniciada tras la elaboración del estudio de impacto económico y turístico de la Media Maratón, desarrollado por la UCO en colaboración con el Imdeco.

Este trabajo ha permitido avanzar en nuevas herramientas de análisis orientadas a mejorar la planificación, sostenibilidad y proyección internacional de los grandes eventos deportivos celebrados en la ciudad.