Un incendio arrasa tres naves industriales de Úbeda (Jaén)

Bombero trabajando en el interior de una de las naves - AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA

JAÉN 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado a primera hora de la mañana en una fábrica dedicada a pozos de sondeo en Úbeda (Jaén) ha arrasado tres naves industriales que han sufrido el colapso de sus estructuras por lo que tendrán que ser derribadas. No se han registrado daños personales.

El incendio, según se ha indicado a Europa desde el 112, se detectó sobre las 6,15 horas cuando una decena de personas llamaron alertando del mismo, por lo que se dio aviso a bomberos, Policía Nacional y Local y personal sanitario.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Úbeda, Jerónimo García, ha informado de que los efectivos del Parque de Bomberos se desplazaron de manera inmediata hasta el lugar de los hechos, encontrándose con importantes dificultades de acceso debido a las medidas de seguridad existentes en las instalaciones, ya que tanto las puertas exteriores como las de las propias naves se encontraban bloqueadas y soldadas.

Finalmente, los bomberos lograron acceder forzando las entradas para proceder a la extinción del fuego. El incendio, de gran intensidad y complejidad por el tipo de materiales almacenados en el interior, ha provocado cuantiosos daños materiales.

El fuego ha calcinado prácticamente la totalidad del material almacenado, entre el que se encontraban numerosos vehículos así como cableado y diverso material plástico e industrial. Durante la intervención se produjeron pequeñas explosiones derivadas de los materiales acumulados, generándose además una intensa columna de humo negro que ocasionó molestias en el entorno de la calle Valencia, calle Mandrona y zonas próximas.

Alrededor de las 9,00 horas, el incendio ya se encontraba prácticamente controlado, aunque los efectivos han continuado trabajando hasta las 16 horas para la extinción de posibles rescoldos y así evitar cualquier reactivación del fuego.

Como medida preventiva y ante el riesgo de desprendimiento de muros y estructuras, se ha procedido al corte y coordinación del acceso peatonal en la calle Ariza y su entorno, especialmente en la zona de calle Mandrona. Las vías permanecerán cerradas hasta que se garantice plenamente la seguridad.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado y agradecido expresamente la "extraordinaria labor realizada por el cuerpo de bomberos". La intervención coincidió prácticamente con el cambio de turno, circunstancia que obligó a prolongar el servicio de los efectivos salientes y activar además al retén de refuerzo.

En total, seis bomberos y tres vehículos de intervención han participado en las labores de extinción. Gracias a la rapidez y eficacia de la actuación, no ha sido necesario lamentar daños personales ni afectación a viviendas colindantes, algo que el concejal ha señalado como "lo más importante".

Por otro lado, el incendio ha afectado también al trazado principal del suministro eléctrico de la zona, provocando un apagón en el entorno afectado. Técnicos de Endesa y de la empresa Ifaje se han encargado de los trabajos para restablecer el suministro.