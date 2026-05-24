El Infoca logra extinguir cuatro de los siete incendios forestales declarados en Andalucía

Archivo - Bomberos del Infoca. (Imagen de archivo) - INFOCA - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha gestionado durante este fin de semana un total de siete incendios repartidos por la comunidad andaluza, de los que cuatro de ellos han sido extinguidos durante la jornada de este pasado sábado --uno en Almería, uno en Almonte (Huelva), otro en Minas de Ríotinto (Huelva) y otro en la localidad de Pizarra (Málaga)--.

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, los siete fuegos forestales declarados en Andalucía han sido en Almería, Adamuz (Córdoba), Alhama de Granada, Almonte, Minas de Ríotinto, Pizarra y Almadén de la Plata.

En estos momentos, el incendio del municipio granadino de Alhama de Granada es el único de ellos que se encuentra establecido, mientras que los dos restantes --Adamuz y Almadén de la Plata-- ya han sido controlado y los efectivos del Infoca trabajan en las maniobras de liquidación y extinción.

De hecho, según ha detallado este servicio, en Alhama de Granada se encuentran un total de 16 medios del Infoca desplazados para intentar controlar el incendio. En concreto, se han movilizado tres helicópteros semipesados; cuatro grupos de bomberos forestales; dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios; dos técnicos de operaciones; dos agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba.

Mientras tanto, el incendio forestal de Adamuz se consiguió controlar sobre las 21,00 horas de este pasado sábado y cuenta con los trabajos de un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un camión autobomba para extinguir el fuego.

Asimismo, en la localidad sevillana de Almadén, el Infoca continúa trabajando para el remate y liquidación del fuego junto a un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agnte de medio ambiente.