Declarado un incendio forestal en Andújar (Jaén) que moviliza a un helicóptero

Imagen de fuegos en el incendio forestal declarado este domingo, 24 de mayo en Andújar (Jaén). - INFOCA

ANDÚJAR (JAÉN), 24 (EUROPA PRESS)

Un incendio forestal ha sido declarado a las 13,00 horas de este domingo, 24 de mayo, en la localidad jiennense de Andújar, en un paraje próximo a la presa de Encinarejo.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, ha sido activado un helicóptero semipesado para lograr controlar el incendio.

Asimismo, se han desplazado tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes de medio ambiente, además de una autobomba, para apaciguar las llamas.

En contexto, en las últimas horas ha quedado extinguido el incendio en Adamuz (Córdoba) y el del paraje Jaral de Cáñar de Lanjarón (Granada), además de controlar el de Alhama de Granada.