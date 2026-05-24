Declarado un segundo incendio en el paraje Marismillas de Almonte (Huelva) que requiere la presencia de dos helicópteros

Imagen aérea del segundo incendio forestal declarado a el sábado, 24 de mayo en Almonte (Huelva). - INFOCA

ALMONTE (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

Un segundo incendio forestal ha sido declarado a las 18,05 horas de este domingo, 24 de mayo, en la localidad onubense de Almonte, en concreto, en el paraje Marismillas.

Según ha detallado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, han sido activados un helicóptero pesado y otro semipesado, así como un avión de carga en tierra.

Además, el Infoca ha desplazado a un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica).

En contexto, el otro incendio en el mismo municipio onubense ha sido estabilizado a las 16,00 horas tras la intervención de los servicios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca.