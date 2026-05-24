El Infoca logra extinguir dos de los ocho incendios forestales declarados en Andalucía este domingo

Archivo - Efectivos del Infoca trabajando para extinguir un incendio. - INFOCA ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha gestionado durante este domingo un total de ocho incendios repartidos por la comunidad andaluza, de los cuales dos de ellos ya han sido extinguidos --en el paraje La Sierrezuela de la localidad de Adamuz (Córdoba) y en el paraje Jaral de Cálar de la localidad granadina de Lanjarón--.

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, los ocho fuegos forestales declarados en Andalucía han sido, además de los dos citados anteriormente, en Andújar (Jaén), Viator (Almería), Almadén de la Plata (Sevilla), Alhama de Granada y dos en Almonte (Huelva).

En estos momentos, los incendios del municipio granadino de Alhama de Granada como el de Almadén de la Plata se encuentran controlados y los efectivos del Infoca trabajan en las maniobras de liquidación y extinción.

De hecho, según ha detallado este servicio, en Alhama de Granada se encontraban un total de 16 medios del Infoca desplazados para intentar controlar el incendio. En concreto, se han movilizado tres helicópteros semipesados; cuatro grupos de bomberos forestales; dos Brigadas de Refuerzos contra Incendios; dos técnicos de operaciones; dos agentes de medio ambiente y tres vehículos autobomba.

Asimismo, en la localidad sevillana de Almadén, el Infoca continúa trabajando para el remate y liquidación del fuego junto a un grupo de bomberos forestales, un grupo de apoyo y un agente de medio ambiente.

Por su parte, el incendio forestal en Viator y el primero de Almonte se encuentran estabilizados. El de la localidad onubense ha sido estabilizado a las 16,00 horas tras la intervención de los servicios del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca.

Así, han sido activados un helicóptero semipesado, un avión carga en tierra y tres grupos de bomberos forestales. De igual forma, se ha requerido presencia de un técnico de operaciones, un agente de medioambiente y dos autobombas.

En cuanto al de Viator, concretamente en el paraje La Juaida, se ha estabilizado a las 19,10 horas tras movilizar a un total de seis efectivos del Infoca, compuestos por un helicóptero semipesado; dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba. Actualmente, se mantiene la autobomba, dos grupos de bomberos forestales y un agente de medioambiente.

Los dos incendios que todavía no han sido estabilizados corresponden a un paraje próximo a la presa de Encinarejo en Andújar (Jaén) y en el paraje Marismillas de Almonte. Este último ha sido declarado a las 18,05 horas de este domingo y ha requerido el desplazamiento de un técnico de operaciones, un agente de medio ambiente y dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios de la Comunidad Autónoma (Brica).

En cuanto al de Viator, declarado a las 13,00 horas, ha activado un helicóptero semipesado para lograr controlar el incendio, así como tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y dos agentes de medio ambiente, además de una autobomba.