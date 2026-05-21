Ingenieros de Caminos reclaman un "ejercicio de responsabilidad" sobre el valor de infraestructuras y su conservación

Autoridades en la inauguración de la muestra '50 Años - 50 Obras'. - COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,CANALES Y PUERTOS

CÓRDOBA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El AVE Sevilla-Córdoba y el Córdoba-Málaga, la nueva estación de ferrocarril o el embalse de la Breña son cuatro de las siete infraestructuras recogidas en la muestra '50 Años - 50 Obras', inaugurada este jueves en el Bulevar Gran Capitán de Córdoba por el decano de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Juan Manuel Medina, que ha reclamado un "ejercicio de responsabilidad" sobre el valor de las infraestructuras y su conservación.

Tal y como ha indicado la institución colegial en una nota, Medina ha estado acompañado por la vicedecana, Ana Chocano; el representante provincial en Córdoba del Ciccp, Antonio Cleofé López; el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano; la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Córdoba, Carmen Granados; la responsable de Carreteras de la Junta, María José Ochoa, y el director del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la UCO, José Ramón Jiménez.

Como ha llamado la atención el decano, "las obras civiles son elementos esenciales en la vida de las personas, con un impacto directo en la sociedad, pero mudo e invisible mientras todo funciona bien", y ha hecho hincapié en que situaciones meteorológicas extremas como las pasadas danas y las ahora olvidadas sequías, o tragedias como la de Adamuz, ponen el foco en la "vital necesidad" de que las infraestructuras funcionen correctamente y se mantengan y conserven con la precisión y los fondos que requieren.

"La herida abierta por Adamuz será imborrable en la memoria de Córdoba y de nuestro país y esperamos que el trabajo que están haciendo desde la CIAF y desde la Guardia Civil concluya para que puedan depurarse responsabilidades, pero sobre todo, para que puedan ponerse medidas que eviten que tragedias como esta vuelvan a producirse", ha afirmado Medina, antes de pedir a las administraciones que hagan una "ejercicio de responsabilidad sobre el verdadero valor de las infraestructuras".

En este sentido, ha recordado también la reclamación formulada a principios de abril con la publicación del Catálogo de Actuaciones en el Patrimonio de las Obras Públicas, donde se incluye el Puente de Hierro sobre el Arroyo de Pedroches, en su día "la obra más ambiciosa y espectacular de una línea férrea y, una vez acabada, fue durante décadas la más intrincada de toda España y una de las más osadas desde el punto de vista de la Ingeniería", pero que hoy "se encuentra en estado de abandono".

Tanto el representante municipal como la delegada regional han coincidido en la importante labor de los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el desarrollo de los territorios y en la necesidad de cooperación con las administraciones para sacar adelante la planificación y los proyectos que hacen avanzar a la provincia.

Jordano ha mirado al futuro de la movilidad en Córdoba, con "una planificación a diez años que genere espacios abiertos y elimine los problemas de accesibilidad", y ha recalcado el "tremendo reto" que plantea ya la Base Logística.

Por su parte, Granados ha hecho hincapié en la contribución de los ingenieros a la conectividad, la lucha contra la despoblación y la generación de oportunidades. Ha insistido en que, sin su contribución y colaboración no podrían sacarse adelante los grandes proyectos que necesita Córdoba.

LA INGENIERÍA A PIE DE CALLE

La exposición'50 Años - 50 Obras' es una "carta de presentación" a pie de calle con motivo del cincuenta aniversario de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que inició su recorrido el 2 de octubre en Málaga, como muestra itinerante, y tiene en Córdoba su quinta parada.

En su presentación, el decano ha abundado en las obras dedicadas a Córdoba en esta muestra: el Puente de Andalucía, "una apuesta por la modernidad y la movilidad en la ciudad"; el embalse de la Breña, "una de las mayores presas de gravedad de Europa, obra clave de la Ingeniería hidráulica del Siglo XXI"; el canal de riego Genil-Cabra, "ejemplo de cómo una infraestructura que pudiéramos entender como "humilde" tiene un impacto profundo en un territorio transformándolo y modernizándolo", o la nueva estación de ferrocarril, "no de los hitos más importantes de la Ingeniería ferroviaria reciente que permitió la cohesión de la ciudad y tuvo un enorme impacto social".

En las infraestructuras interprovinciales, que generan ese esqueleto de la movilidad en Andalucía, tres de las seis que se incluyen están vinculadas a la provincia: el AVE Córdoba-Sevilla, que marcó el inicio de la Alta Velocidad en España; el AVE Córdoba-Málaga, otro de los grandes logros de la historia ferroviaria española, al permitir la conexión del Mediterráneo con el interior del país; y a nivel viario la autovía del Sur o A-4, antiguamente llamada autovía de Andalucía, una de las seis autovías radiales de España, "determinante en el desarrollo económico del sur peninsular".

El representante provincial en Córdoba ha dado nombre a los artífices de esas grandes infraestructuras de la provincia, muchas veces desconocidos por la sociedad, que realizan una "labor esencial" anticipándose a sus necesidades, ordenando el territorio y creando condiciones para que la vida de las personas sea mejor.

"ELEVADA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL"

"Detrás de cada puente, cada carretera, cada presa, cada estación, cada puerto o cada canal, hay muchas horas de estudio, cálculo, dirección, control y, sobre todo, una elevada responsabilidad profesional", ha advertido.

Como ha concluido Antonio Cleofé López, esta exposición es una oportunidad para mirar con orgullo lo que se ha construido en estos 50 años, pero también para recordar el compromiso que nuestra profesión mantiene con el futuro: con la sostenibilidad, con la seguridad, con la gestión del agua, con la movilidad y con la conservación de las infraestructuras que hacen posible el desarrollo.

La muestra, compuesta por 15 prismas y 45 paneles, pretende acercar a la sociedad "la magnitud y el calado social" de las infraestructuras que diseñan y construyen los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y hacer ver su contribución directa a la "calidad de vida de los ciudadanos y al impulso económico de los territorios".