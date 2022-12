Instituciones y comerciantes de Granada piden a la Junta que "reconsidere" la Zona de Gran Afluencia Turística

GRANADA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes del Ayuntamiento y la Diputación de Granada, UGT y CCOO, la Federación Provincial de Comercio y la asociación de consumidores Facua han acodado pedir a la Junta de Andalucía que "dé marcha atrás en la declaración del centro como Zona de Gran Afluencia Turística, que supone que los establecimientos ubicados en esa área tendrán libertad para determinar los días y horas de apertura al público los períodos establecidos", según ha señalado el concejal de Turismo y Comercio, Eduardo Castillo.

"Desde el Ayuntamiento de Granada no entendemos el cambio de criterio de la Junta de Andalucía, siendo la legislación la misma que en años anteriores", ha lamentado el edil. "Nosotros hicimos una propuesta consensuada con la Federación de Comercio, sindicatos, asociaciones de consumidores y otras entidades, por lo que consideramos injustificada esta decisión de Junta, que va a suponer un mazazo para el pequeño comercio, un perjuicio para los consumidores y un ataque al descanso y la conciliación laboral y familiar de los trabajadores teniendo en cuenta además que son las mujeres las que ocupan mayoritariamente este sector", ha agregado.

Tras reiterar que esto supondrá que, "prácticamente, los establecimientos podrían abrir los días que quisieran, y esto no hay pequeño comercio que lo aguante ni trabajadores que lo soporten", Castillo ha recordado que "el sector supone actualmente el 40 por ciento de la actividad económica de Granada gracias a una actividad que genera espacios seguros en la ciudad, crea empleo local, es sostenible y ofrece un producto local y una atención personalizada al consumidor".

Por último, el responsable de Turismo y Consumo del Ayuntamiento ha "tendido la mano" a la Junta de Andalucía para que "reconsidere y dé marcha atrás, y que entre todos busquemos soluciones consensuadas que permitan al comercio salir de esta situación".

En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de Facua Granada, Mar Solera, quien ha apostado por un consumo "responsable y sostenible que contribuya a la creación de ciudad, genere actividad en el casco urbano y que permita también la creación de un empleo de calidad", al tiempo que ha opinado que la liberalización de horario "envía un mensaje contradictorio a los consumidores".

Por su parte, el gerente de la Federación Provincial de Comercio de Granada, Miguel Moreno, ha afirmado que "no hay datos objetivos que justifiquen esta medida" y ha incidido en que "la propuesta de Junta de Andalucía no responde a una demanda de consumo" por parte de los visitantes.

También los representantes sindicales Roberto Ariza, responsable de Comercio de CCOO Granada, y Antonio Jesús Zarza, responsable de comercio en la federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FESMC) de UGT, han coincidido en el "daño que la liberalización de horario comercial supondría para el tejido productivo de Granada".

"En Granada, en el sector del Comercio, habíamos pasado de trabajar 10 domingos y festivos en 2019 a 16, y ahora de golpe nos imponen pasar a 40 festivos y domingos en total", ha explicado Roberto Ariza. "Una auténtica barbaridad y un ataque directo a la conciliación de los trabajadores de Comercio que, como norma general, ya trabajan 6 días a la semana incluyendo todos los sábados, con horarios de apertura de 12 horas diarias que se prolongan hasta las diez de la noche".

Para Antonio Jesús Zarza, "lo que se hace con esta medida es generar competencia desleal, beneficiando a las grandes superficies en detrimento de quien realmente crea empleo decente, estable y digno en este país, que son las pequeñas empresas. El comercio de calidad en esta provincia se genera en los cascos urbanos y en las poblaciones", ha reiterado, "y lo que hace el Gobierno andaluz es abrir una puerta trasera para que se desregularice el sector. Pedimos un empleo estable y de calidad y que se concilie la vida laboral y familiar tanto de los trabajadores y trabajadoras como de los usuarios".

Por último, la diputada Ana Muñoz Arquelladas, se ha referido al esfuerzo que la Diputación Provincial lleva a cabo en apoyo del comercio local "como un elemento imprescindible para fijar población al territorio y luchar contra la despoblación" y ha pedido también a la Junta de Andalucía que "dé marcha atrás en una medida que tiene en frente a todo el sector afectado".

"Esta medida no solo afecta al comercio de Granada, sino que crea un precedente que me atrevería a llamar de competencia desleal con todo el comercio de los municipios de la provincia, porque no olvidemos que quienes van a poder abrir todos los días son las grandes superficies", ha concluido.