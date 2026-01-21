El Instituto Europeo de Sostenibilidad en Gestión, con sede en la UJA, cumple con el 71% de sus acciones en 2025

Reunión del consejo del iESG - UJA

JAÉN 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo del Instituto Europeo de Sostenibilidad en Gestión (iESG) --con sede en la Universidad de Jaén (UJA) y que integra a once grupos de investigación de las universidades de Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Pablo de Olavide de Sevilla-- ha cumplido con el 71 por ciento de las acciones previstas para 2025.

Así se ha puesto de manifiesto en la última reunión convocada para validar la memoria de actividades de 2025 y establecer las líneas maestras que marcarán su ejecución en 2026, bajo el marco de su Plan Estratégico 2025-2029.

Tal y como se ha informado desde la UJA, el año 2025 ha supuesto "el despegue definitivo del iESG hacia su meta de convertirse en un referente internacional de primer nivel en investigación, transferencia de conocimiento y formación sobre gestión sostenible de organizaciones e instituciones".

En 2025 se han ejecutado un total de 22 acciones de las 31 inicialmente planteadas, con otras cuatro en fase avanzada de desarrollo. Entre los logros sobresalen las actividades para conectar la academia con la sociedad, tales como, la jornada con empresas y entidades públicas celebrada el pasado 24 de octubre, coincidiendo con el día del cambio climático, en la Universidad Pablo de Olavide.

En dicha jornada se reconoció el compromiso con la sostenibilidad a un total de 14 empresas, entre grandes empresas y pyme, y se otorgaron los premios al mejor TFG y TFM sobre gestión sostenible defendidos en las cinco universidades que integran el instituto en los dos últimos cursos académicos.

Igualmente, ha destacado la organización de una actividad divulgativa en el marco de La Noche Europea de los Investigadores, organizada en las cinco universidades donde está presente el iESG, titulada 'Jugando a los ODS con el iESG', con participación de estudiantes de primaria y secundaria.

Otro de los hitos a destacar del año 2025 es la orientación internacional del iESG. Así, su proyección internacional se ha visto reforzada por las publicaciones realizadas por miembros en revistas de reputación a nivel mundial relacionados con el ámbito de las ciencias sociales.

El perfil internacional del iESG, junto a las actividades y resultados de investigación y transferencia de conocimiento desarrollados por sus miembros, han llevado al iESG a presentar su solicitud a la convocatoria lanzada por la Junta de Andalucía por primera vez para reconocer a las Unidades de Excelencia y de Investigación Competitiva a nivel Andaluz.

Entre las acciones planificadas para 2026 destacan varias que buscan intensificar la transformación del conocimiento generado con la investigación en recursos de utilidad para empresas e instituciones. Así, por ejemplo, se pretenden divulgar buenas prácticas sobre economía circular en una cadena de suministro sostenible.

Igualmente, el próximo 3 de febrero organizará en Madrid la Jornada sobre Sostenibilidad y Circularidad en la Gestión de la Cadena de Suministro en colaboración con DIRSE (Asociación de Directivos de Sostenibilidad) que servirá de espacio de encuentro entre directivos e investigadores para compartir casos de éxito y experiencias reales en el contexto español y analizar métricas y estrategias de economía circular y sostenibilidad aplicadas a la cadena de suministro.