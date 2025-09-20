Investigadas cuatro personas por un delito de robo con fuerza en Villafranca de Córdoba

Archivo - Córdoba.-Sucesos.- Detenido un joven de 19 años en Villafranca por posesión de MDMA durante un control policial - GUARDIA CIVIL DE CÓRODBA - Archivo

VILLAFRANCA DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga a cuatro personas, como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas en una vivienda del término municipal de Villafranca de Córdoba.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota, la Guardia Civil tuvo conocimiento mediante una llamada telefónica recibida en la Central Operativa de Servicios (COS-062), que en una vivienda de la localidad de Villafranca de Córdoba se estaba produciendo un robo.

Inmediatamente, la Central Operativa de Servicios de la Guardia Civil (COS-062), pasó el aviso a las patrullas en servicio en la zona, desplazándose rápidamente una de ellas al lugar indicado, observando a su llegada, que autores desconocidos, tras forzar uno de los accesos al inmueble, habían accedido a su interior.

Ante ello y tras comprobar que los presuntos autores no se encontraban en el interior de la vivienda, se estableció un dispositivo de servicio orientado a su localización y detención.

Fruto del dispositivo, la Guardia Civil localizó en las inmediaciones a cuatro mujeres, las cuales tras ser identificadas y obtener indicios suficientes de su implicación en el robo, se procedió a su investigación como presuntas autoras de un delito de tentativa robo con fuerza en las cosas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial.