Investigadores del islam y el diálogo islamocristiano asistirán en Córdoba al V Congreso Internacional de Pluriel

Archivo - Jesús Fernández (centro) y Joaquín Alberto Nieva (2º dcha.), en la firma del convenio con Pluriel. - CABILDO CATEDRAL DE CÓRDOBA - Archivo

CÓRDOBA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Investigadores del islam y el diálogo islamocristiano participaránr en Córdoba en el V Congreso Internacional de Pluriel, que tendrá lugar del 10 al 14 de febrero, para abordar el tema 'Ética y estética en el patrimonio islámico', organizado por la Plataforma Universitaria de Investigación sobre el Islam Pluriel, con la colaboración del Cabildo Catedral de Córdoba.

De hecho y según ha informado la Diócesis de Córdoba en su web, consultada por Europa Press, la institución capitular y la citada plataforma, dependiente de la Universidad Católica de Lyon (Francia), firmaron un convenio de colaboración en presencia del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, para la celebración de este congreso, que reunirá a expertos, teólogos, investigadores y representantes de distintas confesiones religiosas procedentes de universidades y centros de pensamiento de todo el mundo.

De este modo y durante cinco días, Córdoba se convertirá en "un espacio de reflexión sobre los desafíos contemporáneos del diálogo entre culturas y religiones, en el marco de una cita académica que promueve la comprensión mutua entre el cristianismo y el islam".

El delegado diocesano de Ecumenismo y para el Diálogo Interreligioso, Antonio Navarro, ha resaltado que el objetivo de esta red académica es "fomentar el vínculo entre investigadores que trabajan sobre el islam y el diálogo islamocristiano en relación con los cristianos orientales", y ha añadido que se trata de "una plataforma que reúne a 180 expertos en el tema, que tiene 14 grupos de investigación activos y está representada en 27 países".

Pluriel busca "fomentar el conocimiento riguroso del islam y sus interacciones con las sociedades contemporáneas, promoviendo el diálogo interreligioso, la cooperación científica y la paz social a través del entendimiento y la educación", y los congresos se van celebrando cada dos años, "hasta ahora en sedes como Beirut (Líbano), París (Francia), Roma (Italia), León o Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), donde acudió el cardenal prefecto para el diálogo interreligioso de la Santa Sede en aquel momento, Miguel Ángel Ayuso", según ha recordado Antonio Navarro.

El tema elegido para esta edición de 2026 es el ya mencionado de 'Ética y estética en el patrimonio islámico', un título que "encaja especialmente en nuestra ciudad donde la Mezquita Catedral es un referente artístico mundial, en el que se entrecruzan diversos estilos y culturas", según el delegado diocesano de Ecumenismo en Córdoba.

La Diócesis de Córdoba y el Cabildo Catedral, junto con la Universidad Loyola Andalucía se ofrecieron ya hace dos años a albergar y apoyar este encuentro académico, "cumpliendo así con el deseo de poner nuestro patrimonio histórico y artístico al servicio de la humanidad y de los valores de fraternidad y respeto en comunión con el magisterio de la Iglesia y sus enseñanzas sobre el diálogo interreligioso".

"Esto, obviamente, no afecta a la identidad explícita del edificio como templo netamente consagrado al culto católico --ha aclarado--, lo que quiere es poner en valor nuestra ciudad como un lugar de encuentro, de estudio, de relación cordial para que, desde una perspectiva académica, se puedan ofrecer soluciones y opiniones fundadas para una relación fructífera entre musulmanes y cristianos", ha apuntado Navarro.

SESIONES DEL CONGRESO

El convenio suscrito contempla que el Cabildo Catedral de Córdoba acogerá en sus espacios institucionales las sesiones del congreso, además de facilitar el acceso de los participantes a la Mezquita-Catedral de Córdoba y a la experiencia nocturna 'El Alma de Córdoba'. Asimismo, está previsto que, tanto el deán-presidente del Cabildo, Joaquín Alberto Nieva, como el obispo de Córdoba, Jesús Fernández, participen en la sesión inaugural.

Con esta colaboración, el Cabildo Catedral de Córdoba consolida su "compromiso con la promoción del conocimiento, el respeto y la convivencia, valores que sitúan a la ciudad y a su monumento más emblemático en el centro del diálogo internacional entre fe, razón y cultura".