Investigan el apuñalamiento en Santa Fe (Granada) a un hombre que permanece grave

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GRANADA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga el apuñalamiento a un hombre la noche del viernes al sábado en Santa Fe (Granada) que ha resultado herido grave.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Instituto Armado a raíz de esta agresión, que se tradujo en varias puñaladas a la víctima, por la que aún no se han producido detenciones.

Los hechos ocurrieron de madrugada y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada lo está investigando. El herido está grave e ingresado en el Hospital de Traumatología.