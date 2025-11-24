Detenido un varón en Camas (Sevilla) tras apuñalar a un joven para intentar robar su teléfono móvil

Detenido en Camas (Sevilla) tras apuñalar a un joven para intentar robar su teléfono móvil - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón en la localidad sevillana de Camas, tras apuñalar a un joven para intentar robar su teléfono móvil, por su presunta participación en los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia e intimidación.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, los hechos se remontan al pasado cinco de noviembre, cuando un joven ingresó en un hospital de la capital andaluza presentando una herida punzante en el tórax.

Agentes especializados en la investigación de este tipo de delitos se desplazaron al centro hospitalario, aunque no pudieron entrevistar a la víctima debido a su "grave estado".

Según ha detallado la Policía, el agresor, que conocía a la víctima, se negó a devolverle una cantidad de dinero que le debía e intentó arrebatarle su teléfono móvil.

Tras un primer intento en el que consiguió robar el dispositivo, el joven trató de recuperarlo, recibiendo como consecuencia un "pinchazo en el pecho".

Finalmente y gracias a los datos obtenidos y a las diligencias posteriores, los agentes identificar al presunto autor de los hechos, que fue localizado y detenido en su domicilio.

Al arrestado se le imputan los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia e intimidación. Tras su puesta a disposición de la Autoridad Judicial, se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.