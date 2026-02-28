Investigan a un joven de 20 años por causar daños en 29 vehículos en un aparcamiento de Priego de Córdoba

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Priego de Córdoba. - GUARDIA CIVIL - Archivo

CÓRDOBA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de los servicios de protección de la Seguridad Ciudadana, ha investigado a un vecino de Priego de Córdoba, de 20 años de edad y con antecedentes policiales, como presunto autor de un delito continuado de daños. La Benemérita tuvo conocimiento de los hechos a raíz de varias denuncias presentadas en el Puesto de Priego de Córdoba, en las que se alertaba de daños ocasionados en 29 vehículos que se encontraban estacionados en un aparcamiento de la localidad.

Tras ello, la Guardia Civil se trasladó al lugar indicado y tras comprobar lo denunciado, iniciaron gestiones para el total esclarecimiento de los hechos, la identificación, localización y detención/investigación del presunto autor de los mismos. Según ha detallado la Benemérita en una nota, la inspección ocular practicada en el lugar donde se habían cometido los daños, permitió comprobar que 29 vehículos habían resultado dañados, presentando todos ellos alguna de sus ruedas pinchadas.

Los datos recabados en la inspección ocular practicada, unidos a los obtenidos en la investigación que la Guardia Civil venía desarrollando, permitió obtener indicios suficientes de la participación en los mismos de un vecino de la localidad, de 20 años de edad, quien ha sido investigado como presunto autor de un delito continuado de daños.

Investigado y diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.