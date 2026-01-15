El IPC baja al 2,8% en Andalucía en diciembre, una décima menos que el mes anterior

Archivo - Una persona enciende un fuego de cocina de gas en imagen de archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,8% en Andalucía en diciembre en tasa interanual, una décima por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre es el más bajo registrado en Andalucía desde agosto de 2025. En términos mensuales, la inflación en Andalucía aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,8%.

Los precios superan el nivel del año anterior en todas las categorías siendo los más altos vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 5,6% más que en diciembre de 2024 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,3% (+0 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,2% (-0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,1% (+0,1 puntos).

Mientras, donde las subida interanuales son más moderadas es en vestido y calzado, un 0,2% (+0,3 puntos); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,4% (-0,1 puntos); ocio y cultura, un 0,7% (-0,3 puntos) y transporte, un 1,5% (-0,7 puntos).

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).

