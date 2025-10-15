El IPC sube al 3,1% en Andalucía en septiembre, impulsado por el encarecimiento de la vivienda

Archivo - Un puesto de frutas y verduras de un mercado de abastos. A 12 de agosto de 2022, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,1% en Andalucía en septiembre en tasa interanual, cuatro décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadena cuatro meses de subidas en Andalucía. En términos mensuales, la inflación en Andalucía disminuyó un 0,2%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,6%.

Donde más subieron los precios en Andalucía respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 7,7% más que en septiembre de 2024 (+0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); restaurantes y hoteles, un 4,8% más (+0,2 puntos); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,1% más (-0,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3% más (-0,2 puntos).

En el lado contrario, dónde más moderadas fueron las subidas fue en ocio y cultura, un 0,3% (+0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente); muebles, artículos del hogar y artículos para el mantenimiento corriente del hogar, un 0,5% (-0,1 puntos); comunicaciones, un 0,9% (+0,1 puntos) y enseñanza, un 1,8% (-0,3 puntos)

A nivel nacional, el IPC bajó un -0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,3 puntos su tasa interanual, hasta el 3%.

Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,5%), Comunitat Valenciana (3,4%) y Baleares (3,3%). En el lado contrario se situaron Canarias (2,2%), Murcia (2,4%) y Catalunya(2,6%).

