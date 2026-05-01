Irene Vallejo presentará sus obras por primera vez en Marruecos de la mano de Fundación Tres Culturas

Imagen de la autora Irene Vallejo. - FUNDACIÓN TRES CULTURAS

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La aclamada autora de 'El infinito en un junco', Irene Vallejo, intervendrá la próxima semana en dos eventos organizados por la Fundación Tres Culturas en Rabat, en el marco de la designación de esta ciudad como la Capital Mundial del Libro 2026 por la Unesco. Será la primera vez que Vallejo presente sus obras en el país vecino, donde varios de sus libros se encuentran ya traducidos al árabe desde el pasado año.

Así lo ha anunciado la entidad en una nota, donde ha precisado que se hayan programado dos importantes citas con los amantes de la lectura con la colaboración la Embajada de España en Marruecos. El primer encuentro con la escritora tendrá lugar el 8 de mayo, a las 11,30 horas en el auditorio del Museo de Arte Moderno y Contemporáneo Mohamed VI (que colabora en la actividad junto con la Fundación Nacional de Museos).

En este acto, en el que se prevé la asistencia de 180 niños del Colegio Español de Rabat, Vallejo compartirá sus reflexiones sobre la necesidad de despertar el hábito lector entre los jóvenes, el impacto del acoso escolar (y el papel de los libros como refugio) o la importancia de bibliotecas y espacios culturales en la formación de lectores.

El segundo evento, el 9 de mayo a las 12,30 horas, tendrá como escenario la XXXI edición del Salón Internacional de la Edición y el Libro (SIEL), desarrollándose en el expositor España-Iberoamérica con la participación del Instituto Cervantes de Rabat.

En esta ocasión, la autora conversará con el traductor Mark Gamal, responsable de la versión al árabe de varias de sus obras, quien también la acompañará el día anterior en el museo. En el SIEL, ambos abordarán cuestiones como los desafíos y matices de trasladar el complejo universo literario de Vallejo (con una notable presencia del mundo grecorromano) a otro idioma y contexto cultural, como en El infinito en un junco, publicado por la editorial libanesa Aladab; Manifiesto por la lectura, editado por la kuwaití Takween; y El futuro recordado, colección de ensayos publicada por la egipcia Tanmia.

Asimismo, la moderación de las dos actividades correrá a cargo de la periodista Zoubaida Fathi, de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT) de Marruecos.

MÁS SOBRE LA AUTORA

Irene Vallejo (Zaragoza, 1979) estudió Filología Clásica y obtuvo el Doctorado Europeo por las universidades de Zaragoza y Florencia. En la actualidad, lleva a cabo una intensa labor de divulgación del mundo clásico impartiendo conferencias y cursos, además de colaborar con el diario Heraldo de Aragón y El País Semanal.

De su obra literaria destacan las novelas La luz sepultada (2011) y El silbido del arquero (2015). También ha publicado ensayos, libros infantiles y antologías que recogen sus artículos periodísticos.

Pero si hay un título que la ha convertido en todo un fenómeno editorial mundial, ése es El infinito en un junco, un libro que además le valió el Premio Nacional de Ensayo 2020, entre otros numerosos galardones.

Esta obra, en la que repasa alrededor de 30 siglos de la historia de los libros desde Grecia, Roma o la Biblioteca de Alejandría hasta la aparición de los códices de pergamino, ha superado con creces el millón de lectores, con versiones en más de 40 idiomas y publicaciones en más de 70 países. Recientemente, ha sido distinguida con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2025.