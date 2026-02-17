IU condena varios mensajes en redes sociales contra el alcalde de Iznalloz (Granada) y su familia

La coordinadora provincial de Izquierda Unida y diputada, Mari Carmen Pérez, en una visita reciente al municipio de Iznalloz (Granada) para conocer los daños ocasionados por los temporales - IU

GRANADA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección provincial de IU Granada ha condenado una serie de mensajes distribuidos en redes sociales contra el alcalde de Iznalloz, Carlos Romero, de la coalición de izquierdas, incluido un comentario "en el que se desea que el domicilio" del regidor "se inunde y que sus hijos menores sufran las consecuencias".

La organización ha considerado en un comunicado este martes estos hechos de extrema gravedad. "La crítica política, la discrepancia y la oposición forman parte legítima del debate democrático; sin embargo, el ataque personal, desear daño a menores o utilizarlos como instrumento de confrontación supone traspasar una línea ética que jamás debería cruzarse".

Para IU, que gobierna en bipartito con el PP en Iznalloz, en la comarca de los Montes, "este tipo de expresiones no pueden considerarse parte de la acción política ni del ejercicio de la libertad de expresión, sino una muestra de degradación del debate público incompatible con los valores democráticos".

Desde la dirección provincial de IU se ha indicado que, "detrás de cualquier cargo público, existen personas, familias y menores completamente ajenos al conflicto político" por lo que "señalarles o desearles perjuicio evidencia una falta absoluta de humanidad y responsabilidad social".

"Este episodio no constituye un hecho aislado dentro de una dinámica que, desde hace tiempo, ha estado marcada por la confrontación personal constante, la generación de polémicas y la proyección de una imagen negativa del municipio hacia el exterior, sin que se hayan trasladado propuestas constructivas ni soluciones reales para la ciudadanía", han afirmado desde IU.

En este contexto, han añadido que "resulta significativo que el tono empleado en etapas anteriores fuera sustancialmente distinto, circunstancia que los vecinos y vecinas pueden valorar con perspectiva".