IU confía en que el Gobierno sacará "adelante" la regularización de migrantes pese a los "impedimentos" de PP y Vox

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

PUENTE GENIL (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha querido "denunciar" este viernes públicamente "los impedimentos que está poniendo el Partido Popular, presionado por Vox para sacar adelante la regularización extraordinaria" de migrantes que promueve el Gobierno, y que, en todo caso, confía en que va a salir "adelante".

Así lo ha indicado el representante de IU en una atención a medios en Puente Genil (Córdoba) en la que ha criticado que "la semana que viene se va a debatir en el Congreso de los Diputados una enmienda intrusa puesta de una forma fraudulenta por el PP en el Senado, con un debate que tenía que ver con hurtos", y con la que los 'populares' pretenden "bloquear" y "hacer más difícil el proceso de regularización" extraordinaria de inmigrantes, según ha criticado.

En ese punto, Enrique Santiago ha lanzado un mensaje dirigido "a las organizaciones empresariales y, sobre todo, al sector del campo y también a las personas extranjeras" que viven en Andalucía, para avisar de que desde el Gobierno van a "sacar adelante esa regularización porque hay un amplio acuerdo social" en torno a ella "en el que están sectores sociales, económicos y también la Iglesia Católica", según ha puesto de relieve.

Por otro lado, el diputado de IU ha aludido al acuerdo de libre comercio suscrito entre la Unión Europea y los países del Mercosur, para subrayar que está "absolutamente de acuerdo" con que dicho tratado "no se puede aprobar", y al respecto ha reivindicado el "esfuerzo" de la izquierda con la que se identifica IU que ha "conseguido que quede paralizado" dicho acuerdo "por la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

CRÍTICAS AL ACUERDO CON MERCOSUR

Santiago ha aseverado que hay "muchos contenidos de ese convenio que son tremendamente perjudiciales para el campo español", y que "el acuerdo de Mercosur no beneficia ni a los productores en Europa ni en España, pero tampoco en América Latina", de modo que "a quien beneficia clarísimamente es a las grandes multinacionales de la industria agroalimentaria".

"No es un tratado pensado para la gente del campo, para los pueblos de América del Sur o de Europa, sino que está pensado exclusivamente para continuar dando inmensos beneficios a las grandes empresas de producción agroalimentaria y poniendo muchas más dificultades a las pequeñas, medianas empresas, a los pequeños productores", ha manifestado el diputado de IU en esa línea.

De igual modo, Santiago ha advertido de las "presiones" procedentes de la administración estadounidense de Donald Trump "a la Unión Europea para la reducción de las subvenciones de la Política Agraria Comunitaria" (PAC) que "desgraciadamente están dando resultado", según ha lamentado para poner de relieve a continuación que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, "ya anunció una previsión de reducción de en torno a un 25% de las subvenciones" de la PAC que sería "un absoluto desastre" y que ha tildado de "inaceptable".

El representante de IU ha defendido en esa línea que "el campo necesita esas ayudas de la Política Agraria Comunitaria porque es una cuestión de soberanía alimentaria y de soberanía económica, y tenemos que proteger las producciones agrarias en nuestro país, que además tienen una elevada calidad", según ha remarcado para reivindicar a continuación el "compromiso" de su espacio político de "luchar contra las reducciones" de la PAC.