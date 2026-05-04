PP-A defiende que "Moreno es el único candidato que ha estado en presidente" en TVE: "El resto ofrecen lío y follón"

El director de campaña del PP-A para las elecciones del 17M, Antonio Repullo, valora el primer debate a cinco en RTVE - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS
SEVILLA 4 May. (EUROPA PRESS) -
El secretario general del PP-A y director de campaña de las elecciones del 17 de mayo, Antonio Repullo, ha valorado el presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha sido el único candidato que "ha estado en presidente, haciendo propuestas" en el primer debate 'a cinco' celebrado en RTVE mientras que el resto de aspirantes "sólo ofrecen lío y follón".
En declaraciones al término del debate en el Centro Territorial de RTVE en Andalucía, Repullo ha destacado que el primer debate 'a cinco' ha puesto de manifiesto "la realidad de esta campaña y de la Andalucía de los últimos siete años", con un candidato "que ha estado en presidente" como Juanma Moreno, "conocedor de cada rincón de Andalucía que ha escenificado que se pueden hacer propuestas y no solamente venir a meter en un lío al resto de los participantes".
El 'número dos' del PP-A ha destacado la propuesta de Moreno para garantizar por ley que "siempre haya presupuesto al alza y siempre tengamos más fondos sanitarios año tras año en Andalucía para que no pase lo que pasa cuando lleguen los gobiernos socialistas y no tengamos ningún problema con la sanidad pública".
A su juicio, el debate 'a cinco' en RTVE ha evidenciado que en esta campaña "hay un solo candidato que ha hecho propuestas, que conoce Andalucía y el resto lo que pueden ofrecer es el lío y el follón". "Esa es la realidad de este debate y yo creo que todos los andaluces lo han podido comprobar en Televisión Española esta noche", ha concluido.